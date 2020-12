Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Hoje Capítulo 45

Sinopse do capítulo de hoje: Bruna diz a Enéas que tem uma ideia para afastar Giovanni de Camila. Agilson recebe Rebeca fingindo ser Aparício. Leozinho avisa a Dinamite que deseja tirar a vida de Aparício para herdar o patrimônio dos Abdala. Carmela instiga Tancinha a ir à boate em que Apolo está com os patrocinadores.

Aparício fica arrasado ao saber que Rebeca se casará com Pedro Bertolucci. Nair confessa a Larissa que não gosta de Edu. Aparício comenta com Agilson que Pedro está envolvido em uma investigação. Enéas avisa a Bruna que irá desmascarar Giovanni. Fedora expulsa Aparício de casa, em respeito à última vontade de Teodora. Beto se sente vitorioso quando Tancinha decide confrontar Apolo.

Aparício se recusa a sair da mansão no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de Haja Coração: Aparício (Alexandre Borges) se recusa a sair da mansão. Beto (João Baldasserini) instiga Tancinha a acreditar que Apolo (Malvino Salvador) mentiu para ela. Jéssica (Karen Junqueira) finge para Felipe (Marcos Pitombo) que gostou de Shirlei (Sabrina Petraglia).

Carol (Bruna Griphao) pede ajuda à família de Francesca (Marisa Orth) para encontrar Afonso (Mario Hermeto). Carmela (Chandelly Braz) mostra a Adônis (José Loreto) a foto de Tancinha (Mariana Ximenes) com Beto divulgada na mídia, insinuando que eles são um casal. A chegada de Rodrigo (Paulo Tiefenthaler) à Peripécia desagrada Beto.