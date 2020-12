Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Hoje Capítulo 48

Sinopse do capítulo de hoje: Camila se desespera com as acusações de Enéas contra Giovanni. Giovanni e Enéas brigam. Rodrigo desabafa com Francesca sobre sua ex-esposa. Aparício tenta convencer Rebeca a não se casar com Pedro Bertolucci. Camila conta a Ariovaldo que foi enganada por Giovanni.

Carol encontra Afonso no hospital. Penélope constata que Tamara interrompeu seu tratamento médico e descobre que ela visita Fabinho. Tamara diz à mãe que só ficará bem depois que Fabinho melhorar. Giovanni implora para que Camila aceite suas explicações.

Tancinha confirma para Apolo que beijou Beto no Capítulo de Segunda-feira

No próximo capítulo de Haja Coração: Giovanni (Jayme Matarazzo) tenta convencer Camila (Agatha Moreira) de que não quer se vingar dela. Carol (Bruna Griphao) conta para os irmãos que Afonso (Mario Hermeto) morreu e pede que eles guardem segredo até que ela atinja a maioridade. Bruna (Fernanda Vasconcellos) lê o testamento deixado por Teodora (Grace Gianoukas).

Leonora (Ellen Rocche) estranha o comportamento de Luciano. Dinalda (Renata Augusto) ajuda Henrique (Nando Rodrigues) a marcar um encontro com Penélope (Carolina Ferraz). Apolo se reaproxima de Tancinha (Mariana Ximenes). Tancinha confirma para Apolo (Malvino Salvador) que beijou Beto (João Baldasserini).