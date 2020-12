Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Hoje Capítulo 51

Sinopse do capítulo de hoje: Apolo agride Beto na presença de clientes e funcionários da Peripécia. Camila e Lucrécia conseguem sair ilesas da explosão planejada por Leozinho. Tancinha pede que Beto se afaste para que ela consiga reconquistar Apolo. Jéssica tenta se desculpar quando Felipe a repreende por ter deixado Shirlei trabalhar sem se alimentar. Marcia desconfia da desculpa de Carol sobre Afonso. Lucrécia e Agilson suspeitam de que foi Giovanni quem enviou os explosivos a Camila.

Estelinha lidera uma campanha contra Fedora nas redes sociais. Penélope sugere que Tamara peça desculpas a Fabinho e converse com ele sobre o dia do acidente. Francesca se assusta ao ver Giovanni ser abordado por um policial para comparecer à delegacia. Leozinho revela a Agilson que o explosivo na casa de Camila foi ideia dele. Beto pede a Adriana que a Mercúrio promova um intercâmbio para enviar Apolo para fora do Brasil.

Aparício declara seu amor por Rebeca na porta da igreja no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de Haja Coração: Adriana (Bel Wilker) alerta Beto (João Baldasserini), dizendo que ele pode prejudicar Tancinha (Mariana Ximenes). Francesca (Marisa Orth) decide acompanhar Giovanni (Jayme Matarazzo) até a delegacia. Camila (Agatha Moreira) é acusada por Francesca de querer prejudicar a vida de seu filho.

Penélope (Carolina Ferraz) decide levar Henrique (Nando Rodrigues) ao casamento de Rebeca (Malu Mader). Camila pergunta a Bruna (Fernanda Vasconcellos) por que ela mentiu quando lhe disse que não conhecia Giovanni. Aparício (Alexandre Borges) implora para que Rebeca não entre na igreja e declara seu amor pela arquiteta.