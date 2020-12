Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Hoje Capítulo 54

Sinopse do capítulo de hoje: Apolo diz a Adriana que aceita viajar para os Estados Unidos. Rodrigo defende Francesca das ofensas de Elias, que o agride. Rebeca surge no Grand Bazzar para esclarecer se Aparício é mesmo rico. Rodrigo desabafa com Francesca. Shirlei convence Francesca a dar aulas de dança de salão para Rodrigo melhorar seu estado de ansiedade.

Aparício diz a Enéas que não quer que Rebeca fique com ele por causa de seu dinheiro. Aparício afirma a Rebeca que não está envolvido com a prisão de Pedro. Fedora perde seu perfil nas redes sociais e decide agir. Tancinha pergunta para Apolo se ele realmente viajará para fora do Brasil.

Camila aceita ler seu diário com Giovanni no Capítulo de Segunda-feira

No próximo capítulo de Haja Coração: Apolo (Malvino Salvador) não cede às tentativas de reconciliação de Tancinha (Mariana Ximenes). O plano de Fedora (Tatá Werneck) para chamar a atenção para si sensibiliza as redes sociais e ela consegue reativar seu perfil na internet.

Larissa (Marcella Valente) estranha quando Carol (Bruna Griphao) impede Renan (Conrado Caputto) de entrar em sua casa para falar com Afonso (Mario Hermeto). Camila (Agatha Moreira) aceita ler seu diário com Giovanni (Jayme Matarazzo) para descobrir a verdade sobre a explosão no depósito do GandBazzar.