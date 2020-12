Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Hoje Capítulo 57

Sinopse do capítulo de hoje: Tancinha acusa Apolo de ter usado o beijo que Beto lhe deu como desculpa para terminar o namoro. Apolo acredita que Tancinha se interessou pelo dinheiro de Beto e promete a si mesmo que esquecerá a feirante. Bruna repreende Giovanni por ter ido atrás de Camila e feito com que Aparício soubesse de seu envolvimento com a fotógrafa. Dinamite avisa a Leozinho que já contratou capangas para eliminar Aparício. Fedora confessa a Leozinho que não aguentaria perder seu pai.

Tancinha decide sair com Beto para provocar ciúmes em Apolo. Giovanni acusa Aparício de ser o responsável pelo atentado à Peripécia e à casa de Camila. Leozinho pede a Dinamite que aborte o plano contra Aparício. Shirlei descobre que Adônis usa o dinheiro que Nair lhe dá em hotéis com Carmela. Apolo se surpreende ao ver Tancinha entrando em um carro com motorista enviado por Beto. Aparício é abordado por dois bandidos armados.

Giovanni é atingido ao salvar Aparício no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de Haja Coração: Giovanni (Jayme Matarazzo) salva Aparício dos bandidos, mas acaba atingido por um deles. Felipe (Marcos Pitombo) defende Shirlei (Sabrina Petraglia) dos insultos de Adônis (José Loreto). Aparício vai com Giovanni (Alexandre Borges) para o hospital e Dinamite (Igor Pushinov) conclui que os bandidos atingiram a pessoa errada.

Cris (Isadora Cruz) se oferece para ajudar Carol (Bruna Griphao), mas ela recusa. Camila (Agatha Moreira) descobre por Lucrécia (Cláudia Jimenez) que Aparício foi salvo de um assalto por um rapaz que acabou se ferindo.