Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Hoje Capítulo 60

Sinopse do capítulo de hoje: Ao ver Camila, Bruna trata Giovanni com agressividade e ameaça prendê-lo caso o rapaz se aproxime de qualquer membro da família Abdala. Agilson desconfia que Leozinho esteja envolvido na tentativa de assalto a Aparício. Francesca e Rodrigo se sentem atraídos durante a aula de dança. Edu pensa em se livrar de Renan. Henrique diz a Penélope que não pode ser seu namorado se ela sente vergonha de estar em sua companhia.

Tancinha agradece a Beto por realizar seu sonho. Rodrigo manda flores para Francesca. Dinamite acredita que Leozinho não quer mais seguir com o plano de tirar o dinheiro da família de Fedora. Agilson encontra uma forma de se livrar de Lucrécia. Beto pede uma chance para Tancinha e afirma que pode fazê-la feliz.

Aparício procura por Giovanni no Capítulo de Segunda-feira

No próximo capítulo de Haja Coração: Giovanni (Jayme Matarazzo) pede a Bruna (Fernanda Vasconcellos) que mantenha sigilo sobre o ataque que sofreu. Leonora (Ellen Rocche), Rebeca (Malu Mader) e Dinalda (Renata Augusto) vão a uma festa de subcelebridades.

Márcia avisa a Carol (Bruna Griphao) que, como advogada, é obrigada a reportar ao Conselho Tutelar se as crianças estão em situação de risco. Jéssica (Karen Junqueira) estranha o comportamento de Felipe (Marcos Pitombo). Aparício (Alexandre Borges) procura Giovanni.