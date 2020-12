Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Hoje Capítulo 63

Sinopse do capítulo de hoje: Fedora fica transtornada com o sumiço de Estelinha nas redes sociais e com a perda de seguidores. Adônis oferece beijar Shirlei para ela não revelar suas mentiras para a família dele. Carol recebe flores de Murilo. Fedora é levada para uma clínica psiquiátrica. Apolo devolve a casa onde iria morar com Tancinha.

Beto perde a conta de um cliente para Henrique. Edu planeja sabotar o rapel de Renan. Tancinha incentiva Francesca e Shirlei a irem à festa de despedida de Apolo. Francesca se interessa por Rodrigo. Rebeca fica nervosa ao ver Aparício como garçom em seu jantar com Agilson. Adônis fica nervoso ao ver Guto no coquetel de Apolo. Tancinha resolve ir à festa de Apolo.

Guto desconfia de Adônis e resolve segui-lo no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de Haja Coração: Beto (João Baldasserini) observa a festa de Apolo de longe para garantir que o piloto assine o contrato e fique distante de Tancinha. Penélope (Carolina Ferraz) ensaia com Leonora (Ellen Rocche) como vai contar aos filhos sobre seu namoro com Henrique (Nando Rodrigues).

Cris (Isadora Cruz) comenta com Felipe (Marcos Pitombo) sobre a possibilidade de reatar o namoro com Murilo (Cadu Libonati). Beto se assusta ao ver Tancinha (Mariana Ximenes) entrando com Tito na festa de Apolo (Malvino Salvador). Guto desconfia de Adônis (José Loreto) e resolve segui-lo.