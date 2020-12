Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Sinopse do capítulo de hoje: Henrique constata que está apaixonado por Penélope. Bruna diz a Camila que Giovanni se aproximou dela para se vingar. Leonora se assusta ao ver o carro que Dinalda arranjou para elas viajarem ao Rio de Janeiro. Henrique decide não jantar com Penélope ao descobrir que ela é mãe de Beto e Tamara. Rebeca manda Henrique nunca mais procurar Penélope. Rodrigo e Francesca se beijam. Tancinha avisa a Beto que vai se casar com Apolo. Leozinho ajuda Fedora a fugir da clínica e, na fuga, ela entra em uma sala de terapia para viciados em internet.

Giovanni não acredita na amizade que Aparício diz que tinha pelo seu pai. Henrique tenta convencer Beto a desistir de Tancinha. Cris pergunta a Felipe se ele está interessado em Shirlei. Henrique se disfarça de entregador de pizza para falar com Penélope. Tonho avisa a Beto que já colocou sonífero no suco de Apolo. Beto fica indeciso sobre seguir com o plano de armar um vídeo em que Apolo trai Tancinha.

No próximo capítulo de Haja Coração: Rebeca (Malu Mader) tenta impedir Henrique (Nando Rodrigues) de falar com Penélope (Carolina Ferraz). Felipe (Marcos Pitombo) nega para irmã que esteja interessado em Shirlei (Sabrina Petraglia). Apolo (Malvino Salvador) adormece, e o plano de Beto (João Baldasserini) é colocado em prática.

Aparício (Alexandre Borges) orienta Agilson (Marcelo Médici) a aceitar almoçar na casa de Rebeca. Cris (Isadora Cruz) fica triste com a falta de notícias do ex-namorado, e Carol (Bruna Griphao) a consola. Murilo (Cadu Libonati) aceita o convite de Carol para ir ao casamento de Tancinha (Mariana Ximenes).