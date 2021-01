Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Hoje Capítulo 72

Sinopse do capítulo de hoje: Carmela aproveita a chegada de Tancinha ao casamento e exibe o vídeo de Apolo na cama com outra mulher. Tancinha vê as cenas do vídeo no telão e cai em prantos. Apolo acorda sem saber o que aconteceu. Beto se arrepende pelo que fez. Nair avisa aos convidados que não haverá mais casamento. Francesca repreende Carmela por ter exposto Tancinha na frente dos convidados.

Apolo percebe que roubaram sua carteira e se desespera sem saber como explicará o ocorrido para Tancinha. Leonora bajula Ana Paula para participar da reunião da ex-BBB com Pedro Bial. Agilson se confunde com as orientações de Aparício durante o almoço com Rebeca. Bruna planeja afastar Giovanni do Grand Bazzar e diz a ele que vai ajudá-lo a investigar Aparício.

Apolo passa mal e acaba batendo com o caminhão no Capítulo de Segunda-feira

No próximo capítulo de Haja Coração: Beto (João Baldasserini) encontra Tancinha (Mariana Ximenes) vagando pela cidade e a consola. Ao tentar voltar para casa, Apolo (Malvino Salvador) passa mal e acaba batendo com o caminhão.

Francesca (Marisa Orth) revela a Nair (Ana Carbatti) que se sente culpada por não ter levado Carmela (Chandelly Braz) a um psicólogo quando era pequena. Bruna (Fernanda Vasconcellos) planeja um flagrante a Giovanni (Jayme Matarazzo) testemunhado por Enéas (Johnnas Oliva) e Camila (Agatha Moreira). Tonho (Gillray Coutinho) avisa a Beto que Apolo sofreu um acidente.