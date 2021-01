Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Hoje Capítulo 75

Sinopse do capítulo de hoje: Francesca aceita o convite de Beto para viajar com ele e Tancinha ao Rio de Janeiro. Beto pede a Tonho que contrate um helicóptero para procurar Apolo. Aparício diz a Giovanni que quer conversar com ele. Aparício dá a senha do computador para Giovanni seguir com sua investigação. Guto leva dois homens para ajudá-lo a forçar que Adônis pague o dinheiro que lhe deve.

Shirlei pede a Carol para gravar o embate com Adônis e ameaça colocar o vídeo nas redes sociais se Guto não parar. Aparício deixa claro para Enéas que vai proteger Giovanni. Camila desiste de se entregar ao amor de Giovanni quando ele se nega a dizer o nome da mulher que estava com ele no cinema. Beto diz a Henrique que está arrependido e teme a possibilidade de Apolo ter morrido no acidente. Aparício chega em casa e vê Fedora comemorando o aniversário de Teodora.

Teodora aparece para aterrorizar todos na mansão no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de Haja Coração: Teodora (Grace Gianoukas) aparece para aterrorizar a todos da mansão. Adônis (José Loreto) fica sensibilizado com a atitude de Shirlei (Sabrina Petraglia) e começa a vê-la com outros olhos. Adriana (Bel Wilker) pergunta a Beto (João Baldasserini) se ele tem algum envolvimento com o sumiço de Apolo (Malvino Salvador).

Tancinha (Mariana Ximenes) diz a Carmela (Chandelly Braz) para nunca mais interferir em sua vida. Giovanni (Jayme Matarazzo) comenta com Francesca (Marisa Orth) que acredita em Aparício (Alexandre Borges) quando ele diz que não tem nada a ver com o desaparecimento de Guido.