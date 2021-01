Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Hoje Capítulo 78

Sinopse do capítulo de hoje: Tancinha fica encantada com o Rio de Janeiro. Shirlei pede demissão, e Cris fica inconformada. Jéssica aparece na Peripécia e tenta fazer as pazes com Felipe. Tancinha fica admirada com a suíte do hotel que Beto reservou para ela e começa a pensar em Apolo. Rebeca e Aparício se beijam. Felipe diz a Jéssica que não deseja mais se casar com ela e a expulsa da Peripécia. Apolo avisa à família que está bem e pede notícias de Tancinha. Nair decide aguardar a chegada de Apolo para que ele converse com Tancinha.

Shirlei incentiva Francesca a não ter medo de se envolver com Rodrigo. Dinalda aconselha Penélope a não pressionar Henrique. Rebeca acaba com as esperanças de Aparício ao dizer que não pode perdoá-lo pelo que ele fez no passado. Aparício conta a Giovanni sobre sua história com Rebeca e seu plano de reconquistar o amor dela fingindo ser faxineiro. Aparício elabora um plano para ajudar Giovanni a reconquistar Camila.

Shirlei recebe presente de Adônis no Capítulo de Segunda-feira

No próximo capítulo de Haja Coração: Shirlei (Sabrina Petraglia) recebe um presente de Adônis (José Loreto). O helicóptero alugado por Beto (João Baldasserini) encontra Apolo. Apolo (Malvino Salvador) fica sem entender a hostilidade com que as pessoas da vila o recebem.

Rebeca (Malu Mader) diz que não vai mais ficar com Aparício (Alexandre Borges). Felipe (Marcos Pitombo) pede o endereço de Shirlei para Cris (Isadora Cruz).