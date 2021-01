Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Hoje Capítulo 87

Sinopse do capítulo de hoje : Tamara e Apolo se beijam. Larissa e Renan ajudam Murilo a se reconciliar com Carol. Aparício faz planos de instalar Rebeca e as amigas em um pequeno apartamento. Aparício toma decisão de seguir passos de Agilson. Dinamite ameaça contar verdade sobre Leozinho se ele não lhe der dinheiro.

Aparício e Ariovaldo finalmente descobrem onde Agilson vai todas as noites. Henrique dá notícia a Carmela que ela participará de uma propaganda de shampoo, por insistência de Beto. Aparício faz chantagem com Agilson sobre apoio a Fedora. Tamara e Apolo se cumprimentam antes do início da corrida.

Apolo se emociona com Francesca em sua primeira vitória no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de Haja Coração: André conversa com Adriana (Bel Wilker) sobre mau desempenho de Tamara (Cleo) na corrida. Leonora (Ellen Rocche) e Carmela (Chandelly Braz) disputam mesma vaga de modelo, e Rodrigo (Paulo Tiefenthaler) resolve fazer um teste com as duas.

Camila (Agatha Moreira) e Giovanni (Jayme Matarazzo) desconfiam de Bruna (Fernanda Vasconcellos) e Enéas (Johnnas Oliva). Apolo (Malvino Salvador) se emociona quando Francesca (Marisa Orth) chega em sua comemoração pela vitória.