Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Hoje Capítulo 90

Sinopse do capítulo de hoje : Bruna questiona Camila sobre interesse no caso da explosão. Shirlei se derrete com jantar romântico preparado por Felipe. Adônis confessa que está apaixonado por Shirlei. Apolo recebe flores de Tamara.

Bruna acaba acreditando na explicação de Camila, que consegue chegar ao processo de Giovanni. Shirlei entrega a Tancinha e Francesca que tem medo de perder Felipe. Francesca aprova o nome da cantina. Tancinha é atropelada pelo carro que Fedora dirige.

Apolo faz ensaio sensual com Tamara no Capítulo de Segunda-feira

No próximo capítulo de Haja Coração: Fedora (Tatá Werneck) e Tancinha (Mariana Ximenes) armam barraco. Lucrécia (Cláudia Jimenez) diz para Aparício (Alexandre Borges) ficar de olho que Fedora está tentando convencer Safira (Cristina Pereira) a apoiá-la.

Apolo (Malvino Salvador) faz ensaio fotográfico sensual com Tamara (Cleo). Murilo (Cadu Libonati) vê Carol (Bruna Griphao) imitando a voz de Afonso (Mario Hermeto) ao telefone e questiona atitude. Bruna (Fernanda Vasconcellos) revela a Francesca (Marisa Orth) que Giovanni (Jayme Matarazzo) está apaixonado por Camila (Agatha Moreira).