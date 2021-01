Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Hoje Capítulo 93

Sinopse do capítulo de hoje : Bruna avisa a Camila que lutará por Giovanni. Dinalda deduz que Aparício está enganando Rebeca. Adônis despreza Carmela. Jéssica e suas amigas tentam humilhar Shirlei.

Tancinha comenta com Shirlei que fica sensibilizada quando se encontra com Apolo. Fedora orienta Leozinho sobre como convencer Safira a assinar o documento de transferência de suas ações do Grand Bazzar. Tamara seduz Apolo.

Carmela e Leonora combinam de sabotar teste no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de Haja Coração : Aparício (Alexandre Borges) pede a Dinalda (Renata Augusto) que não revele sua identidade a Rebeca (Malu Mader). Camila (Agatha Moreira) vai à loja de explosivos em busca do vendedor João Romantini.

Carmela (Chandelly Braz) e Leonora (Ellen Rocche) combinam de sabotar as modelos que participarão do teste. Marcia avisa Carol (Bruna Griphao) que Afonso (Mario Hermeto) precisa resolver a situação da bolsa de estudos dela e dos irmãos.