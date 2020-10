Totalmente Demais foi exibida pela emissora Rede Globo, de 9 de novembro de 2015 a 30 de maio de 2016, substituindo a novela I Love Paraisópolis. Atualmente, está sendo reprisada no horário das 19h em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Para a tristeza de muitos fãs da novela, Totalmente Demais está em seu último capítulo.

Com um elenco de peso como Fábio Assunção, Felipe Simas, Juliana Paes, Juliana Paiva, Humberto Martins, Vivianne Pasmanter, Daniel Rocha e Marina Ruy Barbosa, vivendo uma de suas primeiras protagonistas.

A novela ganhou o público brasileiro trazendo a história de Eliza (Marina Ruy Barbosa), como uma jovem recém fugida de casa que tenta a sorte na cidade grande de São Paulo, ao lado de seu par romântico Jonas, interpretado por Felipe Simas, a jovem vai passar por altos e baixos.

Resumo Totalmente Demais Hoje Capítulo 167

Sinopse do capítulo de hoje: Arthur revela a Carolina que desistiu da viagem. Lili e Germano descobrem o sexo do bebê. Lu se emociona com exposição de Jamaica em sua homenagem. Cassandra posa para fotos. Max pede a ajuda de Fernando para superar seu trauma. Carolina e Arthur decidem reatar e conversam sobre seu futuro.

Eliza e Jonatas passeiam por Paris. Montanha faz discurso na formatura dos alunos. Lili e Germano curtem o filho recém-nascido. Fedora intercepta Carolina na rua e se oferece para ser capa da revista ‘Totalmente Demais’. Eliza e Jonatas conhecem a cantora Gabrielle Aplin e celebram o amor em Paris.

Estreia da novela Haja Coração nesta Segunda-feira

Sinopse da novela Haja Coração: Tancinha (Mariana Ximenes) é uma feirante simples e de bom coração, mas atrapalhada e que fala gritando e errado, uma vez que foi criada junto com a avó italiana que pouco falava português. Ela vive um romance vai-e-volta com o mecânico Apolo (Malvino Salvador), cheio de brigas e reconciliações, uma vez que os dois tem personalidades fortes, mas fica balançada quando conhece Beto (João Baldasserini), um publicitário charmoso que lhe mostra um mundo de opções fora da feira.