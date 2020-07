A automação de investimentos tem sido uma saída que o mercado tradicional encontrou para resolver algumas das questões mais pontuais do seu dia a dia.

Ela é ideal para quem tem dúvidas sobre como e onde deve investir suas economias.

Além disso, o sistema colabora no reequilíbrio da carteira de investimentos, sem a necessidade de se submeter ao conflito de interesses entre consultores.

Mas a cereja do bolo é a redução nas taxas de administração e de corretagem.

As aulas da Mercado Trader facilitam a vida de quem não tem tempo para se dedicar à análise diária do mercado.

Os robôs é que ajudam a encontrar as melhores oportunidades para que o dinheiro seja aplicado com segurança e em sintonia com os avanços tecnológicos.

Se você quer saber se o Mercado Trader funciona de verdade, fique de olho nos próximos tópicos. Eles trarão uma análise completa sobre o curso.

O que é o Mercado Trader?

O Mercado Trader é um curso que ensina como utilizar o método de robôs traders para realizar investimentos automatizados. A técnica é testada e aprovada.

O curso é indicado especialmente para quem não tem muita experiência no mercado de investimentos, pois ele começa no nível mais básico e vai até o avançado. T

ambém é um treinamento interessante para quem não tem muito dinheiro para investir.

O que são robôs traders?

Os softwares (programas de computador) utilizados para a Estratégia de Investimentos Automatizada, também chamada EIA, são conhecidos como robôs traders. Através de seus códigos eles executam tarefas para as quais foram programados, sendo 100% seguros.

Os robôs assume a tarefa de decidir e operacionalizar as aplicações no mercado, acompanhando as tendências e efetivando as negociações dos papéis.

Isso facilita (e muito!) o quotidiano do investidor.

Contudo, é preciso escolher quais são os robôs mais adequados à sua estratégia.

Para tanto, o curso Mercado Trader funciona como um alicerce antes de adentrar ao mundo dos investimentos automatizados.

Conteúdos do curso

Em mais de 30 aulas, o curso Mercado Trader se propõe a guiar o investidor, subindo degrau por degrau até o sucesso nos rendimentos.

Basicamente, o que esse material em vídeo e em textos ensina é como pessoas comuns podem ganhar dinheiro com investimentos.

Módulo #1: Opções binárias:

Apresentação das opções binárias;

Apresentação da Binary.com;

Passo a passo para fazer o cadastro na Binary.com + robô Thor;

Como comprar saldo na Binary.com;

Como fazer a instalação dos robôs;

Conhecendo o Termo de Responsabilidade.

Módulo #2: Aprofundando as operações binárias:

Conceito de operações binárias;

Análise de operações binárias;

Volatilidade;

Apresentação de estratégias para você investir em opções binárias;

Apresentação de opções binárias sobre índices;

Como conseguir tirar vantagem das negociações com opções binárias;

Como ter sucesso nas opções binárias;

Material sobre suporte, resistência, velas e tendências;

O que são Bollinger Bands;

Combinação de indicadores (Macd e Parabolic SAR);

Como operar em 1 minuto.

Módulo #3: O que são robôs e quais as suas características:

O que são robôs traders;

Quais são os robôs do Mercado Trader;

Arquivos para a instalação dos robôs.

Módulo #4: Praticando operações com robôs:

Instalação e prática com robôs;

Robô Fênix;

Robô Thor;

Robô Zeus;

Robô Seth;

Robô Loki e Robô Cleopatra: robôs especiais com liberação automática em 8 dias.

Módulo #5: Estratégias gerais para robôs:

Melhores horários para operar;

Objetivos diários;

Uso dos robôs combinados.

Módulo #6: Gestão financeira:

Gerenciamento de riscos com planilha;

Trabalhando com Martingale.

Módulo #7: Psicologia do Mercado Financeiro

Como lidar com os ganhos;

10 conselhos valiosos para os iniciantes;

Analisando casos de traders de sucesso (com entrevistas).

Módulo #8: Conteúdo extra:

Como declarar os impostos;

Termos mais conhecidos no mercado dos traders;

Tutorial de como criar uma conta no site Neteller;

Oportunidade de parceria com a Mercado Trader;

Como funcionam os depósitos, os saques e as transferências bancárias.

Como o Mercado Trader funciona

Para participar do Mercado Trader, o procedimento se dá em 4 etapas:

E-mail de confirmação do pedido: ao finalizar o pedido você receberá no seu e-mail o acesso à área de membro. Lá você encontrará todo o material de estudo e o robô investidor;

Área de membros: esse será o seu escritório online. Aprenda dos conceitos básicos aos avançados em 8 módulos com mais de 30 aulas, onde você conhecerá tudo sobre operações traders e como utilizar robôs que irão trabalhar em piloto automático;

Instalando os robôs: Fênix, Odin, Seth, Zeus. Cleópatra e Loki – conheça como cada um irá funcionar de acordo com os seus objetivos e estratégias e ganhe o robô Thor de alta lucratividade;

Suporte especializado: caso você ainda esteja com dúvida e precise de uma opinião especializada, temos uma equipe para atender 24 horas ao dia e 7 dias na semana, bastando solicitar.

Depoimentos dos alunos

Muitos participantes do curso afirmam categoricamente que o Mercado Trader funciona e funciona bem.

Eles já estão recebendo as vantagens, tendo lucratividade e recomendam o curso:

Mercado Trader: Garantia de satisfação

O treinamento oferece 7 dias de garantia. Nesse período, você pode acessar o material e tentar aplicar os conteúdos na prática.

Se não der certo ou não estiver satisfeito, é só entrar em contato e pedir a devolução do seu dinheiro.

O risco é nulo!

