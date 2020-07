É praticamente um passo no manual de prevenção de doenças cardíacas: Swap arterial-entupimento de gorduras saturadas para a sua mais saudável, insaturada homólogos. Exceto algumas gorduras insaturadas poderia prejudicar o seu coração, de acordo com uma nova pesquisa.

Apesar do fato de que eles ajudam a diminuir o colesterol, as gorduras poliinsaturadas, em certos óleos vegetais ainda poderá aumentar a probabilidade de morte por doença arterial coronariana, encontra um novo Canadian Medical Association Journal, a análise de mais de 20 estudos.

Mas espere, não é o colesterol elevado, a coisa que causa doença de coração? Em parte, sim, mas isso não é toda a imagem: Há vários fatores que podem aumentar o risco de doenças do coração, morte, incluindo o diabetes, a obesidade, inflamação e estresse oxidativo, diz o autor do estudo, Richard Bazinet, Ph. D., professor de ciências nutricionais da Universidade de Toronoto. E, como se vê, algumas gorduras poliinsaturadas são capazes de oxidar-se em nosso corpo de forma relativamente fácil, mais especificamente, aquelas que consistem em grande parte de ômega-6 ácidos graxos, como o milho e óleos de cártamo. (Em comparação com outros, como os de canola e de soja, óleos, que são em sua maioria composta de ácidos graxos ômega-3 e não facilmente oxidar).

Aqui é o truque: Como o ômega-3, ômega-6 ácidos graxos essenciais, o que significa que eles não são produzidos pelo organismo e, portanto, precisam ser obtidos através dos alimentos. O problema vem quando consumimos muitas ômega-6—o que é fácil de fazer, já que os óleos vegetais mostrar em toneladas de alimentos processados (mesmo relativamente saudáveis!) como cereais, barras de energia, biscoitos, alimentos congelados, e muito mais. Os especialistas recomendam que deve consumir ômega-6 para ômega-3 em 10:1 ou 5:1 relação, mas a maioria de nós está mais perto de 20:1, diz Bazinet.

Para trazer os números de volta ao equilíbrio, que significa consumir mais ômega 3 rica em gorduras e menos ômega-6 ricos. Os óleos contendo maior nível de ômega-3 tendem a mostrar mais efeitos protetores destes doença coronariana estudos, diz Bazinet. Os óleos que não possuem ômega-3 tendem a mostrar um aumento do risco.

Em termos de óleos vegetais, o que significa optar por canola ou de soja ao longo de milho ou de cártamo (certifique-se de escolher orgânica variedades desde os mais convencionais, de canola e de soja, óleos contêm Ogm). Azeite também é uma escolha inteligente desde a sua gorduras monoinsaturadas são feitas de um terceiro tipo de ácido graxo, ômega-9s, e não têm qualquer efeito sobre o seu omega 3 para a taxa de 6.

Esta história foi publicada originalmente no Prevention.com.

Mais A Partir De Prevenção:A Melhor Atitude para o Seu CoraçãoVocê pode Beber e Dieta?Comer Mais, Pesar Menos?

Marygrace TaylorMarygrace Taylor é uma saúde e bem-estar do escritor para a Prevenção, Desfile, Saúde da Mulher, Redbook, e outros.

Fonte:https://www.bemvindaserafina.com.br/goldchef/