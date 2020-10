Com mais de cinquenta câmeras dentro da sede de A Fazenda 12 da Record, é preciso ter muito cuidado com toalhas e trocas de roupas. E foi exatamente o que Mariano, da dupla com Munhoz não teve durante a manhã dessa segunda.

Após tomar um banho para despertar, Mariano se preparava para vestir a cueca no quarto de A Fazenda 12, mas o sertanejo não se atentou a uma câmera que fica na parte superior do ambiente e que acabou flagrando “o Camaro Amarelo” do cantor escapando pela fresta da toalha. Internautas mais atentos não deixaram esse flagra passar desapercebido e repercutiram nas redes.

Mariano Mostra Demais em A Fazenda 12

Dono de um dos corpos mais belos da temporada de A Fazenda 12, Mariano se descuidou e acabou mostrando demais depois do banho. Enquanto ainda estava enrolado na toalha, terminando de se enxugar e se preparando para vestir a cueca, o sertanejo acabou traído pela fresta da toalha e deixou escapar sua parte íntima.

Internautas acabaram repercutindo o causo e manifestaram suas opiniões nas redes: “Agora ficou doce igual caramelo, o Mariano tá tirando onde de Camaro, só que não é amarelo”, parodiou uma internauta. “Que sorte tem a Miss Jakelyne, não é?” brincou outra seguidora de A Fazenda 12. “Ai que vontade de ser essa toalha” disparou outra fã.

Mariano não foi o primeiro peão a se descuidar e acabar mostrando mais do que devia. Antes de deixar A Fazenda 12, o modelo Rodrigo também resolveu tirar uma calça justa na casa da árvore, mas o youtuber não se atentou que estava usando uma cueca samba-canção, e que seus movimentos fizeram com que suas partes íntimas ficassem a mostra.

Equipe de Mariano Desmente Romance do Ator

Na última semana, uma fala de Biel acabou repercutindo fora de A Fazenda 12. O cantor disse para Luiza Ambiel e Juliano Ceglia que Mariano lhe confidenciou que existe outra pessoa do lado de fora do reality.

A Record chegou a mostrar um trecho da conversa entre Biel e Mariano na festa, mas não ficou claro que essa foi a informação que o sertanejo quis passar. A assessoria de Mariano enviou uma nota para o Portal UOL dizendo que essa informação não confere.

A Nathalia é uma grande amiga de família e Mariano entrou solteiro, sem nenhum compromisso com ninguém.

As redes sociais de Nathaila são bloqueadas, mas em algumas postagens de Mariano é possível perceber que a modelo costuma interagir com o sertanejo.

Jakelyne Corre Perigo de Ir Para Roça

Por falar em Mariano, a crush do sertanejo em A Fazenda 12 está correndo perigo de ir para roça. Isso porque Biel está conversando com seus amigos mais chegados e combinando votos na Miss Brasil.

No início da tarde dessa segunda-feira, Biel conversou, com Juliano Ceglia e os dois traçaram possíveis cenários sobre uma disputa na prova do fazendeiro. Indiretamente, o cantor está rodeando alguns peões para saber sobre os votos. Juliano também acredita que o melhor que pode acontecer no momento é Raissa dar o poder para Lucas Selfie. Eles acreditam que Jakelyne vá para Roça pela votação da casa.

Biel também traçou um cenário de roça com Luiza Ambiel. O cantor acredita que caso a ex-banheira do Gugu vá por indicação do Fazendeiro da semana e acabe na eliminação, ela volte, pois o público sempre irá defender uma mãe solteira com filha.

A votação da roça acontece na próxima terça-feira. Nessa segunda, A Fazenda 12 leva ao ar a prova de fogo que foi gravada no último domingo e que deu o lampião do poder para Raissa. O poder vermelho essa semana irá eliminar a dinâmica do Resta 1. Ao invés disso, o dono do poder irá indicar três nomes para uma votação que culminará na quarta vaga para roça.