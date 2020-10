Uma das noites mais tensas da temporada de A Fazenda 12 deixou todos os peões com os ânimos à flor da pele. Victória Villarim foi eliminada por ter recebido apenas 19,24% dos votos do público. E depois que Tays Reis voltou para casa, Biel e Juliano fecharam o tempo com a comemoração dos seus colegas de confinamento.

Victória era uma das aliadas do grupo denominado “minoria” que agora ficou menor ainda. Mirella, Juliano e Biel terão que lutar muito mais para conseguir manter a estratégia em A Fazenda 12. Nervoso, Juliano chegou a discutir com Stéfani, após a maquiadora gritar que “não está maluca em sua tese.”

A Fazenda 12 Tem Noite Marcada Por Discussões

Clima tenso nos bastidores e no “palco” de A Fazenda 12. Após a eliminação de Victória Villarim em noite marcada por fortes emoções, foi a vez do clima esquentar novamente entre os pões dentro da casa.

No primeiro momento da noite do reality rural da Record TV, as atenções estavam todas voltadas às reviravoltas das dinâmicas do jogo. Tays, Lipe e Jakelyne tiveram que enfrentar novamente a Prova do Fazendeiro, depois de um erro de contagem de pontos que acabou prejudicando Tays que foi parar na roça injustamente.

No final, a repetição da Prova do Fazendeiro acabou mantendo Jakelyne como Líder da semana de A Fazenda 12. Lipe, Tays e Victória então enfrentaram uma nova votação do zero. E a ex-bailarina acabou eliminada do jogo.

Lipe foi o primeiro a retornar para a sede de A Fazenda 12, o empresário também teve a porcentagem maior de votos ficando com 51% do total. Tays Reis conseguiu 29, 76%. Quando Lipe abriu a porta da casa, Biel e Juliano fecharam a cara imediatamente. Biel ficou tenso por que sabia que estava prestes a perder ou sua crush (Tays) ou sua aliada (Victória).

Stéfani e Juliano Discutem

Assim que Tays colocou os pés na casa, Stéfani gritou aos quatro ventos: “Eu não tô maluca na minha tese”, frase já dita por Jojo Todynho na eliminação de Luiza Ambiel. Quem não gostou nada da declaração, foi o jornalista, Juliano que decidiu interromper a festa em A Fazenda 12. Ceglia pediu respeito e disparou:

É jogo, é jogo, mas ninguém precisa ficar falando tô maluca na mina tese. Eu estava torcendo pelos três, com respeito. Isso é deboche.

Stéfani Bays disse que é debochada mesmo e que iria continuar comemorando. E Juliano pediu mais respeito em A Fazenda 12. Mais tarde o jornalista conversou com Biel, os dois ficaram mais reflexivos sobre suas posições no jogo e o funkeiro pediu para o amigo não cair nas provocações: “Então, mas a gente aceitou vir pra cá. Tem que aceitar essas adversidades.”

Já Stéfani Bays revelou para seu amigo, Lipe, que não iria se calar dentro de A Fazenda 12: “Ninguém vai me calar. Se eu quiser falar, eu vou falar. Se eu quiser comemorar, eu vou comemorar. É um direito meu.”

Festa de Sexta

Essa noite os peões irão se reunir para mais uma festa em A Fazenda 12. A produção ainda não revelou os detalhes, mas pelas fortes emoções colocadas para os peões durante a semana, o evento terá que ser bem elaborado.

Será nessa festa também que os peões, sob o efeito de bebida, ficarão mais soltinhos e irão traçar planos para as novas etapas do jogo. Semana passada, Joelma apareceu no telão com um pocket Show para os confinados de A Fazenda 12. Kevinho, Xuxa e Fernando e Sorocaba também já deram o ar da graça no reality rural da Record TV.

Vale lembrar que hoje os telespectadores apenas verão o início da festa. Os detalhes e a edição mais trabalhada será exibida na edição de Sábado em A Fazenda 12.