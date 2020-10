A quinta roça de A Fazenda 12 está formada. Tays, Biel, Carol e Mariano podem ser eliminados na próxima noite de quinta-feira. De todos eles, Biel é o nome certo para a eliminação, já que Tays, Mariano e Carol farão a Prova do Fazendeiro hoje, (14). Mas a formação dessa roça deu o que falar.

Novamente o poder das chamas do lampião deu aquela reviravolta que acaba com os planos de qualquer peão. Lipe por exemplo, não cumpriu sua promessa de imunizar Lidi Lisboa da votação aberta. O influenciador preferiu dar um poder para Lucas Selfie e também protege-lo. Vem saber o que rolou.

Poderes Das Chamas Causam Reviravolta Na Votação de A Fazenda 12

Estava quase tudo combinado para a votação da formação da quinta roça de A Fazenda 12 da Record. Todos os peões já tinham seu voto em mente. Mas novamente o Lampião do Poder deu aquela bagunçada básica no jogo.

Antes de iniciar a votação aberta, Marcos Mion pediu para Lipe Ribeiro ler os poderes das chamas verde e vermelha e escolher alguém para entregar uma das cartas. Lipe escolheu seu amigo Lucas Selfie e entregou e pergaminho. Essa semana o poder da carta verde dava o direito da pessoa trocar os quatro peões da baia por outros quatro peões da casa.

Lucas então tirou Jojo Todynho, Juliano, Stéfani, e Tays e nos seus lugares indicou Mateus, Biel, Victória e Mariano. Nesse momento, A Fazenda 12 ficou com aquele climão. Lipe então leu seu poder da chama vermelha que dava imunidade da votação aberta. Por colocar Lucas Selfie em uma “sinuca de bico”, o ex-participante do De Férias com O Ex da MTV deu a imunidade para o youtuber e ficou com a outra.

Jakelyne chegou a gesticular, para que Lipe cumprisse sua promessa de proteger Lidi Lisboa, mas o influenciador não acatou ao pedido. A Fazenda 12 voltou a ficar com o clima tenso.

Indicações Tensas Dos Peões

Jogada as cartas, foi a vez da fazendeira da semana, Luiza Ambiel dar sua sentença em A Fazenda 12. A ex-banheira do Gugu indicou Tays e as duas se desentenderam ao vivo, mais uma vez.

Começou então os votos da casa, Juliano, Carol, Mirella foram os mais votados. Mas a ex-Panicat acabou levando cinco votos e ocupou o segundo banquinho dos rejeitados. A regra de A Fazenda 12 indica que o peão mais votado pela casa puxe alguém da baia para ocupar o terceiro lugar da roça. Narizinho então decidiu levar Biel, que vai para a sua terceira roça seguida.

Mariano Sobra no Resta 1 e Vai Parar na Roça

Para fechar a composição da roça, Biel iniciou a dinâmica do Resta 1. Ele começou protegendo Juliano e jogo se cumpriu até restarem Lidi Lisboa, Lipe Ribeiro, Jakelyne Oliveira e Mariano. Lidi ficou na duvida de quem protegeria, mas escolheu Lipe. O influenciador também ficou na dúvida de quem salvaria em A Fazenda 12, mas escolheu Jake. Dessa forma Mariano ocupou o quarto lugar da roça.

Mariano ainda pode escolher quem ele bloquearia para a Prova do Fazendeiro, o sertanejo vetou Biel da disputa do chapéu da liderança que acontece na noite dessa quarta-feira.

Quem Votou Em Quem