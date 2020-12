Jakelyne nem bem saiu de A Fazenda 12 e já foi bombardeada de informações. A Miss Brasil já participou de algumas lives da Record e também gravou sua participação no programa do Rodrigo Faro que irá ao ar no próximo domingo.

Jake respondeu a diversas perguntas, falou sobre Lipe e disse que ficou desapontadas com alguns comentários do empresário, o qual pensava que era amigo. A modelo também respondeu se pretende dar sequência no romance com Mariano. Além disso, a Miss também comentou sobre os julgamentos de “falsa” que recebeu de algumas pessoas. Vem saber o que rolou.

Jake Comenta Assuntos Polêmicos de Sua Passagem em A Fazenda 12

Não completou nem 24hs da saída de Jakelyne Oliveira de A Fazenda 12, e a Miss Brasil já admitiu que foi bombardeada de informações que recebeu de todos os lados. Jake disse que ouviu algumas coisas e assistiu outras, mas não deu para tirar uma conclusão de tudo.

Durante live promovida pelas redes sociais de A Fazenda 12 e comandada por Victor Sarro e Dani Bavoso, a Miss Brasil falou sobre Lipe, falsidade e, claro, sobre o romance com Mariano. Sobre Lipe Ribeiro, Jake admite que ficou decepcionada com alguns comentários que viu do empresário sobre ela, agora na reta final do reality. A modelo considerava o empresário como seu amigo no jogo.

Fiquei muito decepcionada sim com as coisas que ele falou, mas cometi um erro de ter julgado apenas o que me mostraram.

Romance com Mariano

Sobre o “namoro” com Mariano dentro do reality, Jake diz que não se arrepende de nada, que o sertanejo foi muito parceiro e atencioso. Ela não sabe se vai continuar rolando o romance aqui do lado de fora, já que os dois tem vidas diferentes, mas que dentro de A Fazenda 12 ela não tem o que reclamar.

Victor chegou a mostrar para Jakelyne um print de uma conversa que Mariano teve com Mirella enquanto ainda estavam confinados no hotel, pré-entrada em A Fazenda 12. No conversa, Mariano teria convidado a funkeira para tomarem algo juntos. Mas Mirella não respondeu. Claro que isso aconteceu antes de Jake e Mariano se conhecerem. A Miss não deu muita importância ao caso.

Tô julgando o que eu vivi lá dentro. Eu senti verdade, reciprocidade, carinho. Eu não tenho do que reclamar do Mariano. Ele é atencioso, carinhoso, só faltava adivinhar o que eu queria.

Vale lembrar que nos últimos dias, Jake chegou a convidar Mariano, para juntos participarem de outro reality depois de A Fazenda 12, o Power Couple, onde casais disputam provas que valem dinheiro, mas também são obrigados a ficarem confinados em uma casa. O sertanejo declinou o convite e disse que sua cota de reality show irá se esgotar assim que ele sair do programa.

Jake Falsa

Em alguns momentos do jogo, Jake foi julgada de falsa por tentar, através de seu jeito meigo e super educado, manipular as pessoas. Mas novamente, a Miss Brasil não se abalou com o julgamento. Ela admitiu que estava jogando sim em A Fazenda 12, mas que todos os papos, conselhos e abraços foram dados com sinceridade.

Sim, eu joguei. Estava em um jogo, não estava em um resort (…)Todas as vezes que eu dei um conselho, abracei, foi de verdade.

Sobre sua eliminação em A Fazenda 12, Jakelyne Oliveira revela que caiu em uma roça errada, já que ficou no meio de dois gigantes do programa, Jojo Todynho e Biel.

Fui pra uma roça de gigantes. Prefiro acreditar nisso, do que acreditar que os meus princípios estão errados. Então, isso me acalmou, de verdade.

Vale lembrar que essa noite em Fazenda 12 acontece mais uma grande festa com bastante música sertaneja. Será a primeira festa de Mariano “solteiro.” O reality rural da Record TV está programado para terminar no próximo dia 17 de dezembro.