Em uma quinta-feira chuvosa os peões ficam mais reflexivos sobre uma possível eliminação, já que Biel, Tays e Carol estão com um pé para fora de A Fazenda 12. O cantor inclusive falou mais cedo sobre uma possível eliminação e diz estar tranquilo.

Já a ex-Panicat, Carol Narizinho, confessou para a bailarina Victória Villarim que está bem ansiosa pelo programa ao vivo. Carol já foi fazendeira mas não se saiu bem na Prova do Fazendeiro de ontem que foi vencida por Mariano. Vem saber o que rolou durante a tarde com os peões de A Fazenda 12.

Biel Reflete Sobre Possível Saída de A Fazenda 12

Como diria a letra do rap, o dia está chuvoso o clima está tenso. E isso traduz claramente essa quinta-feira, 15 dos peões de A Fazenda 12. Tays Reis, Carol Narizinho e Biel disputam a permanência no reality da Record e que está nas mãos do público.

Segundo pesquisa prévia do portal UOL, a disputa promete ser uma das mais apertadas da temporada. Durante o dia enquanto tratava dos animais, Biel chegou a comentar com Mateus Carrieri e Tays sobre uma possível saída e disse estar tranquilo.

Só de saber que eu posso estar com minha família amanhã, deixa tudo tão mais tranquilo. E já ter passado mais de um mês também, sabe? Que doideira, né?

Mateus Carrieri comentou com o casal que a disputa está praticamente na metade e já começa afunilar para todos os lados: “É o que eu falei para a Tays agora: quem ficar até quinta que vem fechou a primeira metade do programa.”

Carol Narizinho Está Nervosa

Já Carol Narizinho, ex-Panicat disse que está bem nervosa, e durante tarefa com os animais durante a manhã, a modelo confidenciou para Victória Villarim que está bem ansiosa com o resultado que sairá no programa ao vivo de A Fazenda 12: “Vou morrer do coração.” Mas acabou confortada pela bailarina que respondeu: “Calma, vai dar tudo certo.”

Quem também está bem nervosa com a noite de eliminação é Tays Reis. Durante a madrugada a cantora conversou com Lidi Lisboa e disse que acredita que será uma das rolas mais disputadas pela força do fã clube de Biel e também pela forte torcida de Carol Narizinho, que por anos trabalhou no Pânico.

Lidi Lisboa revelou para Tays que não ficou nervosa com a votação e nem se preocupou com uma possível saída de A Fazensa 12.

Quando eu fui para a roça, pensei ‘seja o que Deus quiser’. Mas, ao mesmo tempo, não queria sair. Aqui dentro não é que as pessoas te tratam mal, mas virou um complô, né? Então, eu queria voltar só pra mostrar que sou forte.

Mariano Não Conversa Mais Com Biel

O Fazendeiro da Semana, Mariano revelou que seu relacionamento com Biel está bem frio. Os dois não estão conversando mais depois que Biel o acusou de covardia por tira-lo da disputa da Prova do Fazendeiro, na última quarta-feira de A Fazenda 12.

Durante conversa com Lucas Selfie, Mariano disse que ajudou Biel a tratar da vaca, mas que falou só o que foi preciso.

Não, depois da vaca não (não conversamos mais). E daí ontem também, depois do depoimento dele lá, não tem mais jeito. Ajudei ele aqui na vaca hoje, falando só o necessário mesmo.

A quinta eliminação de A Fazenda 12 promete ser bem acirrada. Pesquisa do Portal UOL, aponta que todos os três peões da roça estão tecnicamente empatados com cerca de 30% dos votos cada. O público tem que entrar no Portal R7 para computar os votos que decidirão qual famoso fica e qual deixa o reality da Record.