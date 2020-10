Dia de Prova do Fazendeiro em A Fazenda 12 os ânimos dos peões ficam a flor da pele. Biel ainda não engoliu o fato de ter sido bloqueado por Mariano para participar da dinâmica que tira um participante da baia e o promove a líder do reality.

Ainda revoltado com tudo o que aconteceu durante a noite de votação, Biel conversou com Juliano Ceglia e Luiza Ambiel durante a tarde de A Fazenda 12 e disse que o namoro de Jakelyne e Mariano é fake, já que o sertanejo tem outra pessoa fora do reality. Vem saber o que rolou.

Biel Afirma de Mariano Tem Outra Fora de A Fazenda 12

Se a madrugada de A Fazenda 12 foi turbulenta depois de uma votação cheia de reviravoltas, a manhã no reality rural da Record TV não foi diferente. Biel não digeriu o fato de ter sido barrado por Mariano para não fazer a Prova do Fazendeiro na noite dessa quarta-feira. O cantor acusou o sertanejo de ser covarde por querer disputar a prova somente com as meninas, Tays e Carol.

Para pegar mais fogo ainda, Biel disse que o namorico de Jakelyne e Mariano não passa de uma armação, e afirmou que o sertanejo tem outra pessoa fora de A Fazenda 12.

Os dois estão juntos aqui porque é conveniente. Mariano já falou para mim em uma festa que ele já tem alguém lá fora.

Luiza Ambiel achou a atitude de Mariano esquisita, pois o affair de Jakelyne em nenhum momento manifestou cordialidade e cavalheirismo ao dar sinal para Lipe que poderia salvar Jake e manda-lo para roça.

Pro Lipe tava ela, que ajudou na Prova de Fogo, e ele. Eu achei que ele, como homem, deveria falar para o Lipe: ‘Vai lá’. Por que se você está com a mulher. Ele disputou pau a pau ali, no desespero, com ela.

Mesmo sem sinais, que são proibidos pela produção de A Fazenda 12, Lipe protegeu Jakelyne na dinâmica do resta 1.

Biel Usou Jojo Todynho Para Defender Sua Teoria

Ainda batendo na tecla de que Mariano e Jakelyne não são um casal de verdade, Biel usou até uma conversa entre o sertanejo com Jojo Todynho em A Fazenda 12.

Eu vi até a Jojo falando para ele anteontem de manhã: ‘Vocês têm que tomar cuidado para não ficar passando essa imagem de casal que quer ser o casalzinho perfeito, intocável’. E ele: ‘Não, Jojo, não é assim, sua perspectiva está errada’… Ou seja: todo mundo tem a mesma visão.

Entrando na pilha de Biel e Juliano, Luiza Ambiel aproveitou o momento e disse que Jakelyne as vezes não parece ser totalmente verdadeira: “Tem umas coisas que eu acho muito forçado. Eu gosto muito dela, mas tem hora…”

Tays Defende Biel e Culpa Mariano

O affair de Biel em A Fazenda 12, Tays Reis está desesperada por correr o risco de ir para a eliminação e enfrentar seu crush. Na tarde dessa quarta-feira a cantora foi tirar satisfação com Mariano mas o sertanejo deixou bem claro que ele não foi culpado por Biel ir parar na Roça.

E agora chegou aqui, você disse que na cabeça do Biel eu sou um traidor e tal. Fui eu que coloquei ele na roça? – disse o sertanejo.

Tays por sua vez tentou remediar dizendo que se expressou mal:

Ele não te chamou de traidor não, talvez eu tenha me expressado mal, mas a chateação dele é por ser o Lipe o mais próximo de você, e você não deixar ele fazer a prova.

A Prova do Fazendeiro acontece ao vivo na Record durante o programa A Fazenda 12. Na disputa, Mariano, Carol Narizinho e Tays Reis vão competir para se salvarem da eliminação e conquistar a liderança do reality.