A última Prova de Fogo de A Fazenda 12 foi realizada nesse domingo no galpão de atividades da Record em Itapecerica da Serra, São Paulo. Dessa vez, Marcos Mion anunciou que todos estavam aptos para participarem da dinâmica, inclusive quem foi para prova na semana passada.

Os peões foram sorteados em duplas e apenas Mateus, que pegou o ovo vermelho, foi eliminado de cara. O ator teve que escolher qual peão participaria da prova, das duplas que não chegaram em um consenso na decisão. Apenas Jojo, que estava em dupla com Tays, abriu mão. No final, Mateus eliminou Mariano e Stéfani e escolheu, Lipe e Biel para irem à prova. Vem saber o que rolou.

Climão em A Fazenda 12 Marca a Última Prova de Fogo

Marcos Mion invadiu A Fazenda 12 no último domingo para anunciar para os “quase finalistas” que todos teriam chances de participarem da última Prova de Fogo do reality, inclusive os que competiram pelo Lampião do Poder semana passada.

A decisão de quem participaria ou não, começou com o sorteio dos ovos. Apenas quem tirou o ovo vermelho de cara, estava eliminado, no caso, Mateus Carrieri. Jojo, que estava em dupla com Tays, foi a única que abriu mão de fazer a prova.

As outras duplas de A Fazenda 12, formadas por, Stéfani com Biel e Lipe com Mariano, não chegaram em um consenso. Marcos Mion então anunciou que Mateus Carrieri, por ter tirado o ovo vermelho, teria que definir qual peão de casa dupla iria para prova. Carrieri então escolheu Lipe e Biel. Mariano e Stéfani não gostaram da exclusão e reclamaram da decisão do ator. Mateus se desculpou com Mariano, mas com Stéfani não.

A Prova

Essa semana, a dinâmica da Prova de Fogo preparada pela produção de A Fazenda 12 exigiu agilidade, paciência e um bom preparo físico. Os peões tiveram que percorrer uma estrutura que imitava um encanamento. Tays, Lipe e Biel ficaram presos nessa estrutura, e cada um, na sua vez, tinha que percorrer o caminho acorrentado e se livrando dos obstáculos, abrindo registros e cumprindo tarefas exigidas no percurso. Quem fizesse em menos tempo seria o novo detentor do Lampião do Poder.

Tays foi a que mais se atrapalhou na prova. A cantora quase desistiu, Mas Marcos Mion conseguiu convence-la de ir até o final. A disputa mesmo ficou entre Lipe e Biel, mas o cantor de A Fazenda 12 conseguiu concluir a prova em com uma vantagem de dois minutos sobre o empresário.

Poder da Chama Vermelha

Essa semana, o Poder da Chama Vermelha, escolhido pelo público através de um aplicativo, fará com que se detentor escolha duas pessoas, que não estejam na roça. Essas duas pessoas passarão por uma nova votação e a mais votada irá ocupar o quarto lugar da roça, ou seja, não teremos a dinâmica do Resta Um.

Além do Poder da Chama Vermelha, o detentor do Lampião do Poder, poderá também escolher o Poder da Chama Verde que será revelado somente durante o programa ao vivo de A Fazenda 12, na noite de terça-feira.

Vale lembrar que ainda não está definido quem a Fazendeira da semana, Lidi Lisboa, irá indicar para ocupar o primeiro banquinho da roça. A principio tudo apontava para Jojo Todynho, mas parece que as duas se entenderam nos últimos dias. Também existe a hipótese de Lidi indicar Mateus Carrieri, mas os dois também não possuem mais tantos atritos como no início do programa.

Nesse final de semana, após a decisão de quem iria para Prova de Fogo em A Fazenda 12, Stéfani se revoltou e discutiu com todo mundo, sobrou inclusive para a fazendeira da semana. Será que essa discussão irá mudar a decisão de Lidi na noite de terça-feira?