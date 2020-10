Parece que o grupo que se domina “minoria” em A Fazenda 12 está cada vez mais revoltada com o grupo adversário. Durante a manhã dessa quarta-feira, Victória buscou conforto com os aliados e Biel reforçou que a bailarina deve manter tranquilidade e que ela voltará da sétima roça.

Biel também aproveitou o momento para atacar seu mais novo desafeto de A Fazenda 12, Lipe Ribeiro. O empresário foi indicado ontem por Biel após a revelação do poder da chama verde e os dois se desentenderam ao vivo sobre perspectiva diferente do jogo. Vem saber o que rolou.

A Fazenda 12 Victória é Confortada Pelos Amigos

A Fazenda 12 segue a todo vapor na tela da Record TV. Depois de uma noite turbulenta da formação da Roça, os ânimos dos peões continuaram à flor da pele após a transmissão ao vivo, que se estendeu durante a madrugada e reverberou até a manhã dessa quarta.

Lipe foi indicado pelo voto repassado do fazendeiro Juliano para Biel, após revelação do poder da chama verde. Victória foi a mais votada da casa, a bailarina por sua vez puxou da baia a Miss Brasil, Jakelyne Oliveira e Raissa ocupou o quarto lugar da roça após ser trocada por Tays devido ao poder da chama vermelha.

Mas Victória está bem abalada e com medo de não retornar da roça. Raissa vetou a participação da bailarina na competição de hoje a noite para virar fazendeiro. Biel, Juliano e Mirella confortaram a ex-namorada de Eduardo Costa.

Acho que você não pode dá espaço para pensamentos negativos. Você tem que estar super segura, por mais que não esteja. Mantenha sua coerência, a sua personalidade e acredita que você vai voltar – disse Biel para Victória em A Fazenda 12.

Victória ainda lamentou que Jojo Todynho não lhe ofereceu nem um abraço e palavra de conforto. As duas eram super próximas em A Fazenda 12, mas depois que Victória tomou as dores de Luiza Ambiel e decidiu unir forçar com Biel, a funekira e a bailarina ficaram mais distantes.

Treta Entre Biel e Lipe

Uma nova treta está armada dentro de A Fazenda 12. Lipe e Biel se estranharam durante o programa ao vivo. Depois de uma discussão acirrada, os dois voltaram a se estranhar dentro da sede do reality.

Lipe entrou no quarto onde Mariano estava se trocando, o empresário foi oferecer doce para o sertanejo. No quarto também estavam Biel e Juliano conversando, quando Lipe estava saindo do quarto, o funkeiro passou a encarar o empresário que perguntou se Biel tinha perdido alguma coisa. Biel esperou Lipe sair do quarto de A Fazenda 12 e disparou: “Perdi meu respeito por você.”

Durante a manhã dessa quarta-feira, Biel voltou a atacar Lipe para seus amigos: “Mimado do c******. Cria de apartamento da p****”

Eduardo Costa Faz Campanha Contra Victória

Um famoso inusitado entrou na torcida para a saída de Victória Villarim de A Fazenda 12. Trata-se de Eduardo Costa. O sertanejo é ex-namorado de Victória, e a bailarina já contou diversos casos que colocou Eduardo em uma situação estranha, e até dando a entender que o sertanejo “mentiu” para os fãs.

Agora, com sua ex na Roça o sertanejo está dando indiretas que deseja vê-la fora do reality:

Vou dormir que amanhã cedo vou para a fazenda. Eu amo a fazenda e odeio ‘erva venenosa’; amanhã vou lá ajudar meu peão a cortar aquilo, já deu. Achamos que a árvore era boa e dava bons frutos, mas não era.

Na noite dessa quarta-feira, acontece a prova do Fazendeiro, uma reviravolta, acaba de acontecer em A Fazenda 12 e o poder da chama vermelha foi cancelado, após a produção constatar que Biel deu dicas para Victória de que a carta trazia algo de bom. Com isso Tays Reis volta para roça. Então Jakelyne, Lipe e Tays disputarão o chapéu do fazendeiro.