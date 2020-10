Um carro de som invadiu o o espaço sonoro de A Fazenda 12. Na mensagem, o locutor pedia para que Mirella se afastasse de Juliano e Biel e ficasse próximo de Stéfani. O aparelho de som foi tão potente que os peões conseguiram ouvir claramente o anúncio.

Levou um tempo até que a produção de A Fazenda 12 localizasse o carro de som e pedisse para que deixasse o local. Tempo suficiente para deixar os peões intrigados com a mensagem. Biel acusou a equipe de Stéfani Bays de enviar o carro com a mensagem. Todos os participantes passaram a refletir sobre o jogo, principalmente Victória e Lucas Selfie.

Carro de Som Invade A Fazenda 12 e Deixa Peões Intrigados

Um inicio de tarde para lá de agitado tomou conta de A Fazenda 12. Um carro de som enorme invadiu terrenos próximos ao sítio onde o reality é gravado e mandou uma mensagem bem clara para Mirella. Como o espaço onde A Fazenda é aberto o áudio chegou até a sede.

Mirella, se afaste do Biel e Juliano e confie apenas na Stéfani. Sterella. Estamos com vocês – dizia a mensagem em alto e bom som.

No momento que o carro de som chegou em A Fazenda 12, todos os peões estavam dentro da casa. Eles não puderam ir até o espaço de fora da sede mas encostaram o ouvido na porta e ouviram o recado.

Peões Ficam Chocados

As reações dos peões foram as mais diversas. Stéfani assim que ouviu a mensagem foi para o quarto chorar. Na tarde de ontem, a ex-De Férias com o Ex da MTV chegou a comentar em conversa com Lipe e Lucas que nessa edição ainda não havia rolado carro de som, que é de costume aparecer no reality da Record.

Biel disse que a mensagem foi mandada pela assessoria de Stéfani. O cantor acredita que ele está forte dentro de A Fazenda 12. já que ele voltou de duas roças. Ele também está certo de que a postura de Mirella tem agradado os fãs, já que a funkeira também enfrentou uma eliminação e voltou.

Já Stéfani se defendeu das acusações de Biel: “É fã, gente. Se fosse minha assessoria, não ia mandar meu nome. Não sou burra.”

Victória Villarim e Lucas Selfie também ficaram bem reflexivos com a mensagem que chegou até eles. Já o perfil de Raissa Barbosa publicou uma nota oficial pedindo para que os fãs da vice-Miss Bumbum não enviem carros de som até as proximidades de A Fazenda 12.

Não enviem carro de som para a Raissa. Nosso time abomina esse tipo de jogo, isso é contra as regras do programa. Estamos fazendo um jogo limpo e honesto.

Formação de Roça

Na noite dessa terça-feira, acontecerá a formação da sétima roça de A Fazenda 12. Juliano Ceglia, o fazendeiro da semana já deu pistas de que indicará Lipe Ribeiro para a eliminação.

Já a casa ainda está pensativa sobre possíveis nomes a serem indicados. Vale lembrar que Biel é o detentor do Lampião do Poder. O cantor venceu a prova de fogo exibida na noite de segunda-feira. Essa semana, o poder da chama vermelha permitirá a troca do quarto peão indicado pelo resta 1.

Quem estiver com o poder da chama vermelha em A Fazenda 12 poderá trocar o quarto peão por qualquer outro participante que não seja o fazendeiro. Já o poder da chama verde será divulgado somente no momento da votação. Dos quatro indicados hoje somente três farão a prova do fazendeiro que acontece na quarta-feira, e na quinta-feira os três restantes estarão na Roça e enfrentarão a temida eliminação.