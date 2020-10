Sabendo que irá enfrentar uma Batalha de Titãs na noite de eliminação nessa quinta-feira, Cartolouco está preocupado com sua saída de A Fazenda 12. Um tanto quanto cabisbaixo, o peão já começou a ensaiar sua saída do reality da Record. E cá entre nós, será bem difícil enfrentar as torcidas de Jojo Todynho e Biel.

Após a prova do Fazendeiro, Cartolouco, tentou falar Luiza Ambiel, mas foi ignorado. Sobrou então o ombro amigo de Biel, a quem o jornalista declarou torcida, caso deixe A Fazenda 12 essa noite. Vem saber mais o que o ex-contratado da Globo falou sobre sua experiência no reality da Record.

Cartolouco Faz Discurso em Tom de Despedida de A Fazenda 12

Fazer aniversário em A Fazenda 12 não traz muita sorte. Rodrigão foi eliminado semana passada, bem na data do seu nascimento. Na última terça-feira, Cartolouco completou 26 anos e ganhou de presente uma indicação direto para roça. Para piorar sua situação dentro do jogo, sua ideia de tirar Luiza Ambiel da baia e arrastar para a roça foi vista pelos seus colegas de confinamento como um ato de traição.

Com o filme meio queimado dentro de A Fazenda 12, e sem vencer a prova do fazendeiro, o jornalista foi parar na berlinda e terá que disputar a permanência com dois grandes nomes dessa edição: Biel e Jojo Todynho.

Na madrugada dessa quinta-feira, após a prova de fazendeiro que deu a liderança para Luiza Ambiel, Cartolouco tentou limpar sua barra dando parabéns para Luiza, mas a ex-Banheira do Gugu não quis saber de papo e disparou: “Graças a Deus, né (que venci a prova). Se não, você tinha me botado pra fora daqui.”

Cartolouco Desaprova Comportamento de Jojo e Diz que Luiza Ambiel é Manipuladora

Em um clima quase que despedida, Cartolouco procurou seu amigo de confinamento Biel e abriu seu coração e ainda declarou sua torcida ao fiel escudeiro:

Pode acontecer o que for, separarem a gente, mas, por dentro, vou estar torcendo por você. Sei que se eu ficar e você sair, vai ser recíproco também. A gente construiu uma parada aqui muito da hora. Viramos amigos no meio de uma loucura dessa – disse Cartolouco.

Cartolouco também falou que não consegue entender como o público apoia o comportamento de Jojo Todynho, que na visão dele só xinga e humilha as pessoas. Ele também revelou porque indicou Luiza Ambiel para a roça.

Escolhi a Luiza pra ir justamente pelo o que aconteceu. Por ser uma pessoa que não dá pra confiar, é completamente manipuladora aqui dentro. Apesar de ter com ela uma resenha de zoeira, no fundo, eu sei que não é uma pessoa lega, bacana e faz todo mundo se virar contra uma pessoa

Luiza Ambiel Vence a Prova do Fazendeiro

Provas dentro de A Fazenda 12 são famosas por exigir agilidade e rapidez de seus participantes. Mas dessa vez a equipe de produção do reality da Record TV resolveu pegar mais leve e deixou A Prova do Fazendeiro Roça 4 com um jogo que misturou raciocínio e um pouco de sorte. Luiza Ambiel saiu na frente e venceu a dinâmica de perguntas e respostas.

Em um “tabuleiro” que envolveu uma escada e uma plataforma, Luiza, Biel e Cartolouco tinham que responder perguntas sobre o que os participantes da casa achavam sobre ele. Conforme acertassem subiam um degrau e depois desciam até tocar o sino. Com perguntas desconfortantes, a ex-banheira do Gugu acertou mais vezes e venceu a Prova do Fazendeiro Roça 4.

Como líder de A Fazenda 12 nessa semana, Luiza Ambiel poderá escolher qual tarefa será executada por cada peão. Além disso ela também indicará o nome para a próxima roça. Mariano e Lidi Lisboa já declararam desafeto com a ex-banheira do Gugu. O que será que vai acontecer?