Não deu para Cartolouco, o jornalista foi o 4° eliminado de A Fazenda 12. Um embate de titãs disputados por Biel e Jojo Todynho, acabou deixando o peão mais “pirado” de escanteio e ele obteve apenas 24,90% dos votos.

Jojo Todynho foi a mais querida pelo público e conquistou 44,31% da votação. Já Biel conseguiu manter seu fã base engajado e alcançou 30,80% da marca. Jojo foi a primeira a ser dispensada dos “banquinhos da eliminação.” A cantora recebeu o carinho dos peões da casa que pularam e comemoraram com ela. Já Biel chegou mais cabisbaixo e recebeu o abraço de Juliano Ceglia. Vem saber o que rolou.

Cartolouco é o 4° Eliminado de A Fazenda 12

Alegre, espalhafatoso, bem humorado mas queria jogar em todos os times. Talvez essa última tenha pesado mais na hora da votação e por isso o público rejeitou Cartolouco na quarta eliminação de A Fazenda 12 que aconteceu na noite da última quinta-feira. O jornalista conquistou apenas 24,90% dos votos.

Os próprios peões da casa apontaram para Cartolouco que ele ter puxado Luiza Ambiel para a última roça, depois de ter se acertado com a ex-banheira do Gugu soou como um ato de falsidade. Em sua defesa, o jornalista disse para Biel que apenas estava “de boa” com Luiza, mas que não confiava na modelo e por isso a escolheu.

Em seu discurso de despedida de A Fazenda 12, Cartolouco disse que valeu a pena e reforçou que seu jeito é assim mesmo. O próprio Marcos Mion disse que o fato do jornalista querer agradar a todos e não ter mostrado em qual lado estava jogando pode ter prejudicado no reality.

Valeu demais, por tudo, estou muito feliz, eu sou assim mesmo. A vida é para os loucos mesmo.

Jojo Todynho Tem Retorno Comemorado

Jojo Todynho foi a mais votada para ficar em A Fazenda 12. Com 44,31% a cantora foi a primeira a retornar para a sede do reality. Praticamente todos os peões a receberam com euforia. Lidi Lisboa e Juliano Ceglia ficaram mais contidos. Lidi inclusive deduziu que quem seria eliminado era Cartolouco e se mostrou bem abatida.

Juliano que indicou Jojo Todynho para a Roça também pareceu bem decepcionado com o retorno da cantora. No momento em que Marcos Mion anunciou que Jojo poderia voltar para a casa, a funkeira disparou: “É sério Mion? Estou até passando mal, minha pressão até caiu.”

Já Juliano Ceglia que recebeu Biel com um abraço se mostrou muito triste e com a voz embargada disse: “Ele é coração, alegria. É isso. Vamos embora”. Sem choro, mas visivelmente triste o cantor concordou: “Cartolouco vai tirar onda lá fora. Ele é esperto. Sabe das coisas. Tamo junto aqui.”

Festa da Sexta em A Fazenda Terá Xuxa

Para os peões que ficaram, uma das festas mais animadas está sendo preparada para logo mais a noite. Xuxa será a grande convidada de A Fazenda 12 para a festa da semana. O evento terá como tema programas infantis dos anos 90. Xuxa vai comandar brincadeiras, cantar e dançar. No entanto tudo será feito respeitando as medidas de segurança em combate ao novo coronavírus.

O público que adora A Fazenda 12 poderá acompanhar parte da festa pela transmissão ao vivo da Record. O restante das imagens serão editadas e apresentadas no programa de sábado. Vale lembrar que Cartolouco participará do programa A Hora do Faro, no próximo domingo. Na atração o jornalista além de participar de uma sabatina com jornalistas e influencers também será submetido na máquina da verdade e poderá ganhar até R$20 Mil.

A Fazenda 12 está em cartaz na Record todos os dias a partir das 22:40, durante a semana ela entra no ar logo depois da novela Jesus.