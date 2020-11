A décima roça de A Fazenda 12 era para ser direta, reta e com muitas reviravoltas. Mas acabou despertando uma desconfiança do público, quando Marcos Mion iniciou a atração ao vivo na última terça-feira, 17, anunciando “mudanças de planos.”

Na verdade, não foi uma “mudança de plano” e sim uma informação equivocada de que nessa formação de roça não teria a tradicional “puxada da baia”. Mas teve. Com essa correção esquisita, na última hora, Mirella, Mateus, Stéfani e Jojo ficaram com um pé fora de A Fazenda 12.

A Fazenda 12 Tem Mudança de Última Hora e Climão Nos Indicados

Foi uma noite cheia de surpresas em A Fazenda 12, inclusive para o público. Na noite da última terça-feira, Marcos Mion iniciou a atração ao vivo, pedindo desculpas para o público e anunciando um “equívoco” que foi dito por ele mesmo. Um dos destaques dessa formação de roça é que não teria a famosa “puxada da baia.” E ainda mais: seriam cinco os peões indicados à berlinda, dois deles viriam dos votos da casa, ou seja, os dois mais votados. Mas as coisas mudaram, ou então não foram bem explicadas ao público.

O revertério foi tão grande que ontem a gente viajou e comentou de não ter puxada da baia. Não sei, eu devo ter escorregado na cozinha, ter feito xixi na pia do banheiro porque vai ter sim.

Depois em sua conta do Twitter, Marcos Mion deu mais detalhes sobre o que aconteceu e alegou “erro de comunicação” entre ele e a produção do reality show da Record:

Sim, foi um erro de comunicação Colocaram a info equivocada no meu texto. Por isso consertei no começo do programa brincando que tinha passado por um pós festa daqueles e que falamos que não teria puxada da baía e corrigimos. Explicando a dinâmica correta.

Votação dos Peões

A votação para a formação da roça dessa semana, começou com a indicação da fazendeira, Jakelyne mandando Mc Mirella direto ao primeiro banquinho de A Fazenda 12. Depois disso Mateus ocupou a segunda vaga como o mais votado pela casa.

Com a mudanças de planos da Produção de A Fazenda 12, Mateus teve que puxar um peão da baia e resolveu trazer para a roça, Stéfani como retribuição ao voto. Depois disso, Lipe teve que executar o poder da chama vermelha e indicar uma pessoa da sede direto para a berlinda. Com muita angústia, o empresário indicou Tays Reis.

Quinto Banquinho

Os jogadores achavam que já estava quase tudo acabado, quando Marcos Mion pediu para Jakelyne abrir um envelope que pedia para a fazendeira pegar um quinto banquinho que estava escondido atrás de um tapume. Deu-se início então, a dinâmica do Resta Um em A Fazenda 12.

Lidi Lisboa que costuma ficar por última na dinâmica, teve que escolher entre Jojo e Raissa. A atriz optou pela vice-Miss Bumbum 2017 e Jojo foi ocupar o quinto banco da Roça em A Fazenda 12. Mas ainda faltava revelar o poder da chama verde que estava nas mãos de Mariano.

O poder dizia que seu detentor deveria salvar alguém da roça e vetar um roceiro da Prova do Fazendeiro. Para se redimir de um erro passado, o sertanejo escolheu salvar Tays Reis e vetou Mc Mirella. A funkeira ficou extremamente irritada por não poder disputar a prova que dá a chance de sair do campo minado e virar líder do reality.

