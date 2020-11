Como esperado a formação da décima primeira roça de A Fazenda 12 foi cercada de tensão, troca de farpas e até oficialização de término de “namoro.” Além disso os peões foram surpreendidos pelas regras impostas para a votação essa semana.

Com isso, a fazendeira, Jojo Todynho indicou Lidi Lisboa. Os peões da sede deixaram a votação empatada entre Stéfani e Mariano, Jojo decidiu que era a vez do sertanejo enfrentar a roça. Já na votação da baia, Raissa levou a pior e no Resta Um, Mateus acabou sobrando e completou a berlinda. Vem saber o que rolou.

11ª Roça de A Fazenda 12 Tem Surpresa e Acusações

Ontem o dia foi bem tenso para os peões de A Fazenda 12. Prova disso foi que Lidi Lisboa nem quis almoçar ao lado dos colegas e preferiu fazer sua refeição sozinha. Ela já sentia que seria indicada pela fazendeira Jojo Todynho, que não engoliu o não salvamento do último Resta Um que acabou a levando para roça.

E Lidi Lisboa estava certa, ela foi a indicação de Jojo que ainda disse que a atriz só salvou Raissa no Resta Um por causa de Lucas Selfie que foi eliminado de A Fazenda 12 uma semana antes.

Ah, Mion. Eu já esperava. Assim, o problema que a estávamos nos dando muito bem, mas a partir do momento que tirei 50 pontos dela, rolou algo esquisito. Quando ela me salvou no ‘resta um’ foi surpresa, me surpreendeu. Agora, ela dizer que eu pensei com a cabeça do Selfie? Eu tô seguindo aqui o meu coração. Naquele momento, eu escolhi a Raissa – disse Lidi Lisboa.

Já Jojo Todynho rebateu a justificativa de Lidi Lisboa, dizendo que atriz cada hora diz uma coisa sobre o porque não retribuiu o salvamento do Resta Um:

Não, eu até não iria votar você, mas no ‘jogo da árvore do desejo’, você foi contraditória. Deixou bem claro que salvou por conta do Selfie. Tanto que eu cheguei no quarto e falei pra Raissa: ‘te salvou por causa do Selfie’. As pessoas que assistiram a dinâmica de domingo sabe o que eu tô falando. Não acho que o mundo gira em torno de mim, você fala muito e na hora não age. Eu não esperei, achei que você teria por consideração. Você salvou a Raissa por causa do Lucas. Você não tem coerência nas suas palavras – disse Jojo Todynho.

Votação da Casa e da Baia

Depois da troca de farpas entre as duas, foi a vez da casa decidir quem iria ocupar o segundo banquinho. Mion então anunciou as mudanças para votação da roça de A Fazenda 12 esse semana. Stéfani e Mariano receberam dois votos cada um, Jojo , como fazendeira, teve que desempatar. A funkeira disse que como Teté voltou de uma roça traumática, não era justo ir para a berlinda novamente e decidiu que Mariano ocuparia o segundo banquinho.

Depois disso a baia teve que votar entre si. Raissa acabou levando mais votos e foi para o terceiro banquinho. Com as mudanças das regras, não teve puxamento do peão mais votado essa semana.

Resta Um e Lampião do Poder

Antes de começar todo o processo de votação em A Fazenda 12, Lipe Ribeiro leu os dois pergaminhos do Lampião do Poder. O empresário decidiu ficar com o poder da chama vermelha e entregou o da cor verde para Lidi Lisboa.

O poder da chama vermelha dessa semana permitia que o peão iniciasse a dinâmica do Resta Um e assim garantindo sua imunidade. Lipe começou o jogo e Mateus Carrieri ficou sem salvamento indo direto para o quarto banquinho dos rejeitados.

Ainda em A Fazenda 12, Mateus chegou a vetar Lidi da Prova do Fazendeiro. No entanto, a peoa leu o poder da chama verde e descobriu que teria que mudar o peão vetado da prova por outro indicado. Lidi ficou indecisa entre vetar Mariano ou Mateus, ela acabou bloqueando o sertanejo que é o primeiro a ir direto para eliminação na próxima quinta-feira.