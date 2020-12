Últimos dias de A Fazenda 12, e para Jojo Todynho foram quatro dias de muito terror e decepção. A cantora apareceu nitidamente abatida, revelou diversas vezes que está com dor e cansada e ainda teve que passar por um paredão e já foi indicada para outro.

Mas a pior parte foi Jojo sentir o distanciamento de seu melhor amigo no jogo, Mateus Carrieri que se aproximou “descaradamente” de Biel e fez comentários que acabaram soando como falso, tanto para Jojo como até para o próprio Biel. Para terminar o fim de semana, Jojo escapou de uma eliminação mas nessa segunda já tem outra para encarar.

Jojo Tem Final de Semana Intenso e Dolorido em A Fazenda 12

A Fazenda 12 chega literalmente em sua reta final, inclusive com as duas roças definidas, uma a ser resolvida hoje e outra na terça. A que terá seu desfecho na noite dessa segunda é praticamente uma “guerra de gigantes” já que estão envolvidos, Jojo Todynho, Biel e Lidi Lisboa.

Alias, Jojo Todynho irá enfrentar, junto com Lidi Lisboa, sua segunda roça em três dias. Desde quinta-feira, Jojo está sofrendo com o jogo. Na quarta-feira, por erro de cálculos da produção, a cantora chegou a ser anunciada como última fazendeira de A Fazenda 12. Mas depois avaliação, chegaram a conclusão que Stéfani e Jojo teriam que terminar a prova, e a maquiadora acabou levando a melhor. Jojo além de amargar uma roça, ainda machucou o joelho.

Com o joelho machucado, Jojo enfrentou uma disputa com Mariano e Lipe Ribeiro, o sertanejo acabou eliminado. Mas a alegria durou pouco, na sexta os peões foram surpreendidos com com uma formação de roça surpresa, Stéfani indicou Mateus Carrieri, Jojo foi a mais votada e os dois acabaram puxando Lidi Lisboa. O ator acabou eliminado.

Decepção com Mateus

Na sexta-feira, ao comentar sobre os rumos da final de A Fazenda 12, Mateus chegou a dizer para Biel que a final dos sonhos para ele era os dois junto com Tays Reis para disputarem o prêmio de R$1,5 Milhão.

Jojo Todynho não ouviu o comentário, mas sentiu a distância de Mateus “na pratica” e pior, a super aproximação e a afinidade com Biel. No discurso ao vivo o ator acabou mudando “sua final dos sonhos e incluiu” Jojo, ele e Biel.

Jojo já estava sentido a diferença de comportamento Mateus e comentou com Stéfani sobre a aproximação repentina do ator com Biel em A Fazenda 12.

Tô em choque, decepcionada… Relações evoluem, mas virar grandes amigos, meu c*. O Gabriel hoje é melhor amigo dele. Hoje, eu fiquei como a vilã da história. Se parar para racionar, é por pura conveniência. Sou super a favor das pessoas se acertarem, mas viver como se fosse irmão, como se estivessem juntos desde o começo. Que coisa ridícula, Teté.

Jogos e Nova Roça

Depois de todas essas fortes emoções na quinta, sábado no domingo foi a vez dos peões gravarem uma gincana com a participação de todos os eliminados até o momento em A Fazenda 12. Para ajudar Jojo, a cantora escolheu Victória e Mariano.

Mas o problema foi que a produção não aliviou para Jojo Todynho, que mesmo machucada foi obrigada a participar das provas, nem poder colocar ninguém em seu lugar para substituí-la. Por isso a cantora desistiu de várias dinâmicas e acabou em último lugar. O vencedor da competição em equipe foi Lipe Ribeiro que ganhou um carro e a vantagem de escolher uma duas pessoas para sua “Roça Obrigatória.”

Para finalizar, Jojo foi escolhida por Biel para formação da penúltima roça de A Fazenda 12 que terá o desfecho nessa segunda-feira (14). Além de Biel e Jojo, Lidi também foi parar na roça do cantor, por decisão de Lipe, que não quis dividir a torcida com sua amiga de confinamento. Agora, na noite dessa segunda, o público irá definir os dois primeiros finalistas.