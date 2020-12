Parece que o cansaço prejudicou e muito a gravação da Lavagem de Roupa Suja de A Fazenda 12, na madrugada dessa terça-feira. Extremamente cansados depois de enfrentarem uma eliminação, os “protagonistas” Jojo e Biel não entraram na pilha.

Primeiro, Marcos Mion tentou fazer com que Jojo colocasse os pingos nos is com Mateus Carrieri. A cantora disse que não iria discutir com ninguém aquele momento. Depois foi a vez que “atiçar” uma treta entre ela e Biel, ai foi a vez do cantor reclamar da dinâmica. Vem saber o que rolou.

Biel Critica Dinâmica de A Fazenda 12

Ninguém estava disposto a conversar, discutir ou debater na noite da última terça-feira. Depois de participarem e transmitirem uma roça que acabou depois da meia-noite, os peões foram obrigados a irem até um espaço de Itapecerica da Serra onde aconteceria a “lavagem de roupa suja.”

Cansados, Jojo não tinha nem vontade de conversar, assim como Biel. Os dois juntos com Lidi Lisboa haviam passado a segunda-feira inteira nervosos para descobrirem quem seriam os finalistas de A Fazenda 12. Mion também estava cansado, mas tentava agitar os peões para a dinâmica. Lidi Lisboa, além de ter sido eliminada do jogo, ainda teve que passar por uma cabine de descompressão, receber um monte de informações e depois “lavar roupa suja.” Muita coisa para os confinados.

Vale lembrar que a Record que adiantar ao máximo o encontro com os peões, já que mesmo os eliminados ainda estão confinados em um hotel em Itapecerica da Serra para cumprirem a agenda de compromissos. Uma vez que dispensados, ficará difícil reunir todos novamente e submeter toda a equipe para testes e cumprir os protocolos de prevenção contra o coronavírus.

Briga Com Biel

Um dos temas separados pela produção, foi um vídeo onde Biel compara sua carreira com a de Jojo Todynho e afirma que a cantora tinha apenas dois anos de carreira. Sem querer muita conversa, Jojo ironizou: “É isso mesmo, próximo take.”

Marcos Mion então disse que precisava que os peões discutissem. E foi ai que o cantor de A Fazenda 12 “soltou os cachorros.”

Primeiramente muito feliz de ser o segundo finalista desse programa junto com a Jojo, que passou por tudo que eu passei e tá aqui até hoje. E ver ela nesse estado me deixa bem furioso, porque eu acho que a gente não merecia estar passando por isso agora, mas, enfim, vamos lá.

Marcos Mion, que também estava cansado, disparou: “Faz parte do jogo, irmão. Faz parte do que vocês assinaram pra fazer, cara.”

Biel tentou argumentar dizendo que a dinâmica não vai conseguir tirar ele do sério.

Não é a pessoa que eu sou. Infelizmente não vai ter isso de mim, mas acredito que não era e ainda não é o que o povo espera de mim, tanto que tô na final.

Jojo nem prestou atenção em que Biel falava, já que nesse momento a cantora de A Fazenda 12 conversava paralelamente com Lucas Maciel.

Jojo já Havia Falado Que Não Queria Brigar

Antes disso, Jojo Todynho já havia falado com Marcos Mion que não queria resolver problemas do jogo naquele momento, de A Fazenda 12, pois estava muito cansada.