A Fazenda 12: Eliminados do reality declaram suas torcidas

A Fazenda 12 terá mais uma eliminação na noite dessa quinta-feira. Todo esse clima de tensão deixa os peões com os nervos à flor da pele. Para ajudar no nervosismo dos participantes, a Prova do Fazendeiro, disputada na última quarta-feira, gerou uma série de problemas e troca de chapéus ainda durante a madrugada.

Se os peões estão tensos do lado de dentro de A Fazenda 12, do lado de fora o clima é de torcida organizada. A torcida inclusive é daqueles que já passaram pelo reality e estão confinados em um hotel em Itapecerica da Serra para a grande festa final dessa sexta-feira. Descubra quem está torcendo para quem.

Em Noite Decisiva de A Fazenda 12 Ex-Peões Declaram Suas Torcidas

Não será uma eliminação fácil em A Fazenda 12 nessa noite de quinta-feira. Com o afunilamento do jogo nessa última semana, as torcidas dos participantes que já deixaram o reality se dividem.

A pesquisa previa do portal UOL (que é independente e não tem nada a ver com a votação do site R7) aponta que Jojo Todynho é a mais votada para continuar no jogo. Já Lipe e Mariano estão com uma diferença mínima para decidir que sai, mas por enquanto a pesquisa indica que o sertanejo é quem sai do programa. Mas tudo pode mudar, já que a votação continuará até o momento em que A Fazenda 12 entra no ar ao vivo.

Para ajudar na torcida de Mariano, Jake, que foi a eliminada da semana passada declarou total apoio ao seu crush de reality: “Desde o começo ele tá sendo fiel aos princípios dele, aos valores dele.”

Os administradores do perfil de Tays Reis também pedem votos para o sertanejo.

Já Lipe tem mais torcida dos ex-fazendeiros do lado de fora do reality: Cartolouco e Lucas Selfie. Os perfis de Stéfani Bays e Lidi Lisboa também estão pedindo votos para o ex-MTV continuar em A Fazenda 12. Raissa também torce para Lipe, mas divide sua torcida com Jojo Todynho.

Torcida de Jojo

Jojo Todynho também tem bastante apoio fora do reality. Carol Narizinho declarou apoio para que a amiga continue em A Fazenda 12. Mirella também esta dividindo sua torcida tanto para Jojo como também para Lipe, mas na verdade o que ela deseja mesmo é ver Mariano fora do reality da Record. Raissa Barbosa também deseja que Todynho siga no fogo.

Outro peão que torce por Jojo é Rodrigão. O apresentador inclusive postou um vídeo icônico onde ele aparece com Jojo Todynho discutindo como um café tem que ser feito, direto da cozinha de A Fazenda 12.

Já o perfil de Biel declarou imparcialidade e deixou os fãs do cantor livres para votar em quem desejarem para a eliminação dessa noite.

Resta saber quem deixará A Fazenda 12 essa noite, Lipe ou Mariano, a disputa segue bem acirrada.

Eliminação e Retorno

Diferente dos outros eliminados de A Fazenda 12, o peão que deixar o reality essa noite não sairá dos limites de Itapecerica da Serra. Isso porque ele se juntará com os outros ex-peões que já se encontram confinados em um hotel da cidade, para que todos estejam aptos e com menos riscos de adquirirem o coronavírus.

Além disso, o peão eliminado participara do quadro do Rodrigo Faro dentro das dependências de A Fazenda 12, através de uma videoconferência.

Todos esses cuidados é pra evitar ao máximo a exposição dos ex-confinados com o “mundo real.” Na sexta-feira está programada a grande festa com a reunião de todos que participaram de A Fazenda 12. A produção do reality costuma reunir todo mundo para essa confraternização.

Depois da festa, os peões também terão que continuarem confinados, pois semana que vem eles gravarão alguns especiais que a Record TV irá exibir em sua programação especial de fim de ano, a ideia é fazer uma retrospectiva com uma “lavagem de roupa suja”.