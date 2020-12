A Fazenda 12 bateu mais um recorde na noite da última quinta-feira,03, o reality show da Record TV atingiu mais de 900 milhões de votos. Infelizmente, Jakeline Oliveira conquistou apenas 27, 20% dessa marca história. Biel foi o segundo mais votado e ficou com 33,52% e Jojo Todynho foi a mais querida pelo público do programa alcançando 39,28%.

Jojo foi a primeira a ser dispensada por Marcos Mion, e ao chegar na sede, recebeu o carinho dos amigos. A cantora achou que veria sua vó essa noite. Biel retornou minutos depois. Tays, Stéfani e Mariano foram os que mais ficaram emocionados com a eliminação de Jake. Vem saber o que rolou.

A Fazenda 12 Elimina Jakelyne em Noite de Recordes

Mais de 900 milhões de votos, uma marca história para a edição de A Fazenda 12. O programa caiu no gosto do público definitivamente. A audiência também aponta que a Record TV ficou em primeiro lugar por alguns minutos, batendo SBT e Globo. Pena que para todo esse sucesso foi necessário eliminar Jakelyne Oliviera.

A Miss Brasil ficou com apenas, 27, 20% dos votos. Biel conquistou 33,52 da preferência do público de A Fazenda 12 e Jojo Todynho foi a mais votada alcançando 39,28% de todo o público do reality da Record TV.

Jojo Todynho inclusive foi a primeira a ser liberada por Marcos Mion. Ao chegar na sede a cantora foi recebida pelos amigos, exceto pela fazendeira da semana, Lidi Lisboa. A cantora disse que não estava crente que voltaria para o jogo. E mandou um recado especial para Tays Reis.

Pediram para eu confortar o seu coração. Que Deus te abençoe. Batemos quase 900 milhões de votos. É uma roça muito difícil. Eu tava crente que ia ver minha vó.

Retorno de Biel

Depois de alguns minutos, Mion anunciou quem estaria fora da corrida por R$1,5 Milhão. E Jakelyne recebeu a noticia que estava eliminada do reality. A Miss ficou emocionada e chorou.

Já Biel retornou para casa mais confiante do que nunca, anunciado que na noite de sexta-feira irá extravasar na festa de A Fazenda 12. Stéfani, Mariano e Tays foram os que mais ficaram abatidos. Sem sair de casa, apenas pela fresta da porta, o sertanejo ainda tentou dar o último adeus a sua crush de reality, mas não conseguiu.

Stefani também ficou bem triste com a saída de Jake e foi confortada por Jojo Todynho. Durante a madrugada Lidi Lisboa se mostrou irritada com o retorno da cantora e desabafou com Tays e Biel.

Roça muito ingrata. Nossa, 300 Jakelynes. Gente, é sério, é muito difícil viver com Jordana. É insuportável. 500 mil Jakelynes. Meus Deus! Eu tô com raiva de mim porque fui falar pra ela que não é insuportável, mas ela é. Não sei porque eu tinha que abrir a minha boca. Cuida da sua vida que já está muito difícil.

Jakelyne Fala da Relação com Mariano Fora de A Fazenda

Depois que Jake foi eliminada de A Fazenda 12, a Miss participou da famosa Cabine de Descompressão comandada por Victor Sarro. Na entrevista a Miss não deu certeza de seu relacionamento com Mariano continuará aqui do lado de fora.

No começo, eu não entendia. Acho que tem até discussão nossa sobre isso. Depois, eu falava que não podia nem julgar porque o que acontece lá dentro é muito intenso e aqui fora é outra coisa. Acho que a maior sensatez do relacionamento foi exatamente isso: nos entregarmos lá dentro, sermos sinceros um com o outro e com nossos sentimentos, mas termos a consciência de que aqui fora podemos tentar, mas sem ter a cobrança.

Mesmo com um futuro incerto ao lado de Mariano depois de A Fazenda 12, Jakelyne disse que ter o sertanejo ao seu lado durante ao reality foi fundamental para seu equilíbrio psicológico. Mas também reclamou do exagero de “imparcialidade” no momento de suas discussões com outras pessoas dentro do reality.