Último dia de A Fazenda 12 ainda dá para “máscaras caírem” e segundo o cantor Fernandinho Beat Box, tem peão que está mostrando sua verdadeira face no hotel onde todos os eliminados do reality estão hospedados.

Segundo o primeiro eliminado de A Fazenda 12, um peão estaria maltratando os funcionários do hotel. Fernandinho, que tem origem humilde não concordou com a atitude e fez a denúncia através de sua conta do Instagram. O músico ainda disse que pode revelar o nome do peão soberbo. Na fala de Fernandinho ele acabou soltando uma dica e alguns seguidores apontaram um nome. Vem saber o que rolou.

Após Sair de A Fazenda 12, Fernandinho Beat Box Diz que Participante Humilha Funcionários do Hotel

A Fazenda 12 termina hoje, mas é claro que não vai acabar de maneira tranquila. Isso porque os eliminados do reality da Record TV estão hospedados em um hotel próximo a sede do programa em Itapecerica da Serra, interior de São Paulo, e lá eles transformaram o ambiente em um reality paralelo ao da Fazenda, só que sem câmeras.

Embora alguns peões tenham se acertado após a saída de A Fazenda 12, outro participantes estão irredutíveis e se recusam a falar com outros colegas de programa. Além disso até fofoca que ocorreu na hospedaria já foi parar dentro do reality.

Outro fato que também está repercutindo muito no hotel, é o comportamento de alguns peões. Segundo, Fernandinho Beat Box tem ex-participante que se mostrava amigo e fazia papel de bonzinho, mas no hotel está maltratando os funcionários.

Aqui vai um recado para uma pessoa que estava no reality: Vacilão! Você não merecia ganhar esse prêmio, ficar desmerecendo funcionários, pessoas que estão fazendo o melhor pra você, tá bom? A máscara caiu, né? Aquela coisa de ficar encostando em pessoas, pra ser popular, caiu né?

Seguidores Apostam em Nome

Ainda na própria publicação de Fernandinho Beat Box, alguns seguidores apontaram um nome específico baseando-se nas dicas dadas pelos cantor em sua fala. Fãs de A Fazenda 12 acreditam que trata-se de Mateus Carrier que foi eliminado há poucos dias e recebeu muitas críticas por ter se apoiado em Jojo o reality inteiro e na reta final do programa aliou-se com Biel.

“Poxa, que decepção se for o Mateus, ele parecia um cara tão bacana” disse uma internauta. “Mateus é um bom ator, conseguiu fazer o papel de “justo” até quase o final do programa, mas é difícil sustentar um personagem por muito tempo” alegou outro seguidor. “Tô chocado que pode ser o Mateus!” espantou outro fã de A Fazenda 12.

Ainda em sua publicação, Fernandinho Beat Box ainda deu um “sermão” para o peão mau educado e ameaçou de revelar seu nome para todo Brasil.

Deus é justo, tá bom? A máscara caiu, jovem. Os humilhados serão exaltados, então não fica se desfazendo de pessoas que estão trabalhando pra você, tá bom?

Grande Final

Nessa quinta-feira, a Record irá levar ao ar o último episódio de A Fazenda 12. A emissora do Bispo Edir Macedo esticou por uma semana a competição devido ao grande sucesso de audiência e o aumento de marcas que procuraram a produção para realizarem ações de Merchandising.

Biel, Jojo Todynho, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays disputam o prêmio de R$1,5 Milhão. Segundo Marcos Mion, um peão será eliminado ainda no primeiro bloco do programa, mesmo com a votação em andamento. A outra eliminação acontecerá no penúltimo bloco e o anúncio do grande vencedor será no final.

A direção de A Fazenda 12 não anunciou nenhuma atração musical, mas provavelmente o programa trará de volta todos os eliminados do reality até agora. Resta saber qual os planos da Record TV para depois do reality.