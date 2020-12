Faltando dois dias para finalizar A Fazenda 12, um escândalos daqueles invadiu o reality através dos comentários de Luiza Ambiel que voltou para o reality junto com todos os eliminados para a grande festa final.

No meio da festa, Luiza se aproximou de Stéfani e disse que JP Gadelha estava dando em cima de Mirella, no hotel onde todos os ex-participantes estão “confinados” novamente. Stéfani que estava ensaiando um “lance” com o bombeiro, que foi eliminado nas primeiras semanas, ficou furiosa com os dois e quis tirar satisfação sobre o ocorrido. A confusão não se resolveu dentro da festa e foi parar nas redes sociais. Vem saber o que rolou.

A Fazenda 12 Tem Barraco em Festa Para os Finalistas

Uma festa que era para selar a passagem de todos os participantes de A Fazenda 12 que fez um grande sucesso na tela da Record TV nos últimos meses, acabou virando um campo de fofoca, pedidos de perdão e até beijo na boca. Mas uma treta que começou na madrugada dessa quarta-feira, foi parar nas redes sociais e está reverberando até agora.

Tudo começou dias antes, em uma dinâmica de um dos patrocinadores de A Fazenda 12 que organizou um amigo secreto. Stéfani tirou JP Gadelha e na brincadeira os dois acabaram trocando um selinho. Durante o confinamento maquiadora chegou a falar que um possível romance só não aconteceu com o bombeiro, pois não deu tempo, já que ele foi o segundo eliminado do reality.

Durante os últimos dias, com os reencontros dos eliminados, esse affair renasceu e os estão ensaiando uma paquera. Mas parece que as coisas não deram muito certo.

A festa com todos os peões começou na madrugada dessa quarta-feira, 16 e logo no começo, Luiza Ambiel puxou Stefani Bays de canto e contou que JP estava investindo na Mirella no hotel onde eles estavam hospedados. A maquiadora ficou bem irritada e colocou os dois contra a parede em A Fazenda 12.

Choro Após Festa

Ainda durante a festa, Stéfani pressionou Mirella e JP para confirmar o que Luiza Ambiel disse. JP negou toda a história, já Mirella respondeu que não poderia falar sobre o assunto e que a amiga saberia de tudo quando saísse de A Fazenda 12.

Isso gerou uma crise nervosa na finalista do reality. Depois da Festa Stéfani desabafou com Jojo Todynho e Lipe Ribeiro. Jojo disse para a maquiadora se concentrar na final de A Fazenda 12 ao invés de dar confiança para as fofocas de Luiza Ambiel.

Quando a gente saiu daqui, a gente saiu preparado que as pessoas iriam de qualquer forma destilar veneno. Esquece Mirella, esquece JP, foca em você. Você é finalista, porra. Nós somos finalistas, cara…

Lipe também consolou a amiga e disse que de todos que saíram de A Fazenda 12, apenas Lucas Selfie estava o apoiando nessa fase final e que era pra sua amiga não ficar com a cabeça lá fora e pensar que estão há apenas um dia da final.

De todos os participantes, quem tava me apoiando era o Selfie. Só o Selfie, e eu voltei, cara***. Fo**-** o que tão pensando e o que tão falando.

Luiza, Mirella e JP Falam Sobre o Ocorrido

Depois da festa, os eliminados de A Fazenda 12, repercutiram sobre o ocorrido nas redes sociais. JP Gadelha disse que a invenção foi por pura maldade de Luiza Ambiel.

Luiza Ambiel, movida por algum sentimento mesquinho, obscuro e egoísta, numa busca desesperada por likes, inventou para Stefani que eu dei em cima de Mirella. Isso é tão ABSURDO que chega a ser inacreditável. Sempre tive uma relação de muito respeito e amizade com Mirella!

Mirella não desmentiu Luiza Ambiel mas também não confirmou o ocorrido, deixando um grande suspense no ar.

Pedidos, acontecimentos, falas que podem ter rolado aqui. Seguinte: não trouxe isso a tona, ao público e quem trouxe que se explique então e fale o que aconteceu, mas que não minta, porque eu vou desmentir. Porque eu não vou passar como mentirosa. Já que foram falar então que se pronunciem, porque eu sou a que menos devia estar falando alguma coisa aqui só que não vou aceitar falando sendo que eu não fiz.

Já Luiza Ambiel, que está com fama de fofoqueira de A Fazenda 2020, falou sobre o ocorrido em sua rede social.