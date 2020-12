A décima segunda roça de A Fazenda 12 está formada, Jake, Lidi, Biel e Jojo formam a berlinda do reality que o próprio Marcos Mion anunciou ontem, estar na reta final. Durante a votação, os participantes tiveram algumas surpresas e até decepções.

Lipe ficou surpreso ao receber o voto de Tays, o empresário achou que Stéfani estaria na sua frente na lista de “votáveis” da cantora. Jake também ficou abalada com o discurso de Mateus Carrieri que alegou inconsistência nas justificativas da Miss e deu a entender que ela pensa mais nela do que em qualquer outra pessoa no jogo. Vem saber o que rolou.

Roça de A Fazenda 12 Marca Reta Final do Reality da Record

Há quinze dias do término de A Fazenda 12, Marcos Mion fez questão de alertar os peões do reality que eles estão oficialmente na reta final do jogo. Isso significa, quanto menos eles conseguirem não ir para zona de risco, ou vencerem provas, mais perto eles estarão do prêmio de R$1,5 Milhão.

A votação começou com Mariano lendo os poderes das chamas. O sertanejo optou por ficar com o poder da chama verde. Com ele, Mariano poderia optar em uma imunidade ou R$20 Mil. Caso optasse por ficar imune, toda a casa ficaria sem água encanada por 48h. E foi exatamente o que aconteceu. Isso só foi revelado no final do programa. O poder da chama vermelha foi dado para Lidi Lisboa.

Mateus Carrieri indicou Jakelyne Oliveira para roça. O ator alegou que a Miss não perdeu oportunidades para prejudica-lo em A Fazenda 12, como vota-lo e também puxá-lo para baia, coisa que ele mais odeia. Mateus ainda achou muito fraca as justificativas de Jake, nas conversas que tiveram.

Depois, Marcos Mion deu início ao jogo. A votação dessa semana foi invertida, os peões da baia eram alvos de votos e o mais votado puxava alguém da sede. Biel recebeu mais votos, seguido de Jojo. Como opções para arrastar para roça, o cantor tinha apenas Lidi e Tays, já que Mariano estava imunizado. Biel levou Lidi.

Jojo na Roça e Veto

Ainda em A Fazenda 12, após ser puxada por Biel, Lidi teve que revelar o poder recebido por Mariano. Essa semana, o poder da chama vermelha levaria o peão direto para roça. Como Lidi já estava na roça, ela teve que indicar alguém. Sem muitas opções, a atriz escolheu Jojo Todynho, seu desafeto na casa.

Jojo Todynho disse que “estava tudo bem.” A cantora teve que vetar uma pessoa da Prova do Fazendeiro, e sem muitas surpresas, bloqueou Biel. Com isso o cantor já está na zona da eliminação.

Prova do Fazendeiro

Agora, Lidi Lisboa, Jojo Todynho e Jakelyne Oliveira irão disputar a Prova do Fazendeiro. Caso Jake ganhe, ela irá liderar A Fazenda 12 pela quarta vez, ou seja é uma jogadora boas em provas. Jojo foi fazendeira apenas uma vez, enquanto Lidi perdeu todas as competições internas que participou.

Uma pesquisa prévia no portal UOL, indica que a maioria dos internautas torcem para Lidi Lisboa ganhar a Prova do Fazendeiro e conquistar o tão famoso chapéu. Resta saber se a peoa terá sorte e concentração, geralmente ela perde as competições por nervosismo e distração.

Aliás durante a votação, Lidi disse que Jojo falou coisas desnecessárias ao dar o voto nela: “Na última votação ela disse algumas coisas que não foram bem vistas (…) Citar o Joaquim, o meu cachorro, não foi legal.”

Jojo aproveitou o ensejo de A Fazenda 12 e se desculpou. Resta saber como os peões irão reagir a todos esses acontecimentos agora. Vale lembrar que a sede do reality ficará sem água nas próximas 48h, devido as consequências do poder escolhido por Mariano, que preferiu imunidade ao invés de R$20 Mil.