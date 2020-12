Parece que Jakelyne gostou de ficar de casal confinada dentro de uma casa. Pelo menos é o que a Miss Brasil de A Fazenda 12 demonstrou ao convidar Mariano para participar de outro reality show na sequência, o Power Couple, também da Record TV.

O Power Couple que teve suas últimas edições apresentadas pelo saudoso Gugu, promovia provas mais radicais e divertidas que eram disputadas entre casais (marido e mulher ou namorado e namorada). Outros famosos já integraram tanto o “Power” como A Fazenda, como Gretchen, Túlio e Nadja Pessoa, com seus respectivos pares. Vem saber o que o sertanejo respondeu.

Jakelyne Já Pensa em Outro Reality Após A Fazenda 12

Jakelyne Oliveira parece ter gostado de ficar confinada e entrar em disputas por provas valendo dinheiro e outros prêmios. Durante a tarde em A Fazenda 12, Jake e Mariano estavam tomando um banho no O Furô, e a Miss Brasil convidou o sertanejo para entrarem juntos no Power Couple Brasil, outro reality show também exibido pela Record.

Diferente de A Fazenda, o Power Couple promove uma disputa entre casais de famosos que vão somando valores em dinheiro através de provas radicais e divertidas. Eles tem que somar pontos para escaparem da eliminação. Na edição de 2019, Nicole Bahls e Marcelo Bimbi foram os grandes vencedores e levaram para casa R$596 Mil. Os dois inclusive se conheceram dentro de A Fazenda.

Mas parece que para o sertanejo Mariano, participar apendas de A Fazenda 12 já está bom tamanho, o cantor respondeu o convite de sua crush de bate-pronto sem pensar muito.

-A gente pode ir para o Power Couple, de casal. (disse Jake)

– Agradecido.(respondeu Mariano)

– Mas o Power Couple é mais solto, (tentou convencer Jake)

– Mesmo assim, já deu minha cota. (completou Mariano)

Jake ainda disse que, diferente de A Fazenda 12, “Power” é mais focado em provas e que ela estava disposta a competir em gincanas. Mas Mariano foi incisivo e respondeu que ele é zero competitivo. Parece que a Miss Brasil terá que arrumar outra companhia.

A Fazenda 2020 Tem Brigas Durante Madrugada

Se a votação foi tensa na noite da última terça-feira em A Fazenda 12, a madrugada foi mais difícil ainda, isso porque Jake não engoliu as justificativas de Mateus que a indicou para a roça da semana. A Miss alega incoerência em sua fala e ainda afirma que com essa ação, Mateus Carrieri “cuspiu para cima e caiu em sua própria testa.”

Jake usa esse ditado ao comparar o que o ator falou semana passada com relação a Lidi Lisboa. A Miss lembra que Mateus criticou Lidi que preferiu vetar Mariano da Prova do Fazendeiro, ao invés de Mateus, com quem tem uma desavença declarada desde o início de A Fazenda 12.

A Miss Brasil diz que Mateus teria muito mais motivos para indicar Lidi do que ela. Além disso, Jakelyne Oliveira não gostou nada, nada do discurso de Mateus Carrieri que disse que todas as justificativas para Jake ter arrastado para a baia semana passada não o convenceram. Mateus já disse que prefere enfrentar uma eliminação do que dormir na baia.

Em busca de apoio e compreensão, Jakelyne pediu ajuda do crush, Mariano, para ouvir uma palavra de apoio. Mas o sertanejo disse que não pode tomar partido, já que ele não imagina o que se passa na cabeça de Mateus Carrieri em A Fazenda 12.