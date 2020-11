Prestes a enfrentarem a formação da nona roça de A Fazenda 12, os peões ficam cada vez mais nervosos fazendo cálculos e simulando cenários de composição. Quem acredita que estará na berlinda de todos os jeitos é Jakelyne Oliveira.

A Miss Brasil conversou com seu crush dentro da casa, Mariano, e disse ao sertanejo que mais emocionante que a votação será o resta um. O que Jake não sabe é nessa terça-feira, mais uma vez, a dinâmica do resta um será substituída pelo poder da chama vermelha, que por enquanto está nas mãos de Mirella. Vem saber o que rolou.

Jakelyne Acredita que Estará na Roça de A Fazenda 12

Não será uma formação de roça tranquila já que os peões nem imaginam quem Biel tem em mente para indicar para a berlinda. Os peões de A Fazenda 12 também estão ansiosos para saber qual serão os poderes do Lampião que irá afetar diretamente na formação.

Quem já realizou algumas formações mentais de roça foi Jakelyne que acredita que não escapará dessa eliminação. A Miss Brasil inclusive conversou sobre isso com seu crush da casa, Mariano.

Será uma das mais emocionantes essa roça. A Mirella votar em mim, tudo bem. A Raissa votar em mim, também. Agora, acho que o Resta Um é ainda mais emocionante que a própria votação. Eu posso votar em você sabendo que ninguém mais vai votar, por exemplo. Agora, o Resta Um se eu não te salvar, a probabilidade de você ir é maior. Então eu estou dizendo em outras palavras que tudo bem a pessoa ir porque eu tenho outras prioridades.

Jakelyne também conversou com Mariano sobre a maneira que Lucas Selfie se posiciona em A Fazenda 12: “Ele não tá errado. Assim como estou falando com você, estou falando com o Brasil. Ele se dá bem com todo mundo, está super dentro do jogo.”

Mc Mirella Tem Insônia e Conversa com Lampião

Vencedora da Prova de Fogo que foi ao ar na noite de segunda-feira em A Fazenda 12, Mirella está ansiosa para descobrir se algum de seus poderes poderá lhe salvar de uma possível roça. A funkeira e Biel foram os únicos que sobraram no jogo do grupo que foi chamado de “minoria” e “bico preto.”

Depois da passagem do carro de som que pedia para Mirella se afastar de Biel e Juliano e também depois das eliminações de Juliano e Victória, a funkeira parece que entendeu o recado em A Fazenda 12. A cantora cortou as alianças com seu amigo e se aproximou de Stéfani e ainda fez as pazes com Raissa, com direito a pedido de desculpas.

Mesmo assim, Mirella acredita que ainda pode ser alvo de votos em A Fazenda 12, e na última noite a cantora decidiu fazer um apelo para o Lampião do Poder.

Olha, o que me aguarda? O que teremos? Já tô agoniada. É demais para o meu coração.Ah, eu tô nervosa com esse negócio. Espero que me salve porque senão eu tô ferrada.

Formação de Roça de A Fazenda 2020 Deixa Peões Afoitos

A Fazenda 12 segue caminhando para sua reta final e na noite dessa terça-feira será formada a nona roça do reality da Record TV. Por enquanto tudo é uma incógnita na vida dos confinados.

Sem ter confidentes no reality, Biel ainda não deu dicas ou conversou com ninguém sobre quem irá indicar para roça, além disso o cantor ganhou um poder especial que será revelado somente no programa ao vivo. Na manhã dessa terça-feira, enquanto ajudava Stéfani com a vaca, o cantor comentou hipóteses sobre quais poderiam ser os poderes secretos em A Fazenda 12:

“Mande o quarto roceiro direto”, brincou Stéfani e Biel respondeu: “Ou o quinto, se for roça dupla”. A maquiadora ainda brincou com o Fazendeiro da semana dizendo que não quer participar de eliminação dupla.