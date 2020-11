Prestes a se submeterem a formação da décima roça, a fazendeira da semana Jakelyne resolveu chamar Lidi Lisboa para uma conversa séria em A Fazenda 12. As duas tem andado com a relação meio estremecida, e a Miss resolveu deixar as coisas resolvidas antes de dar seu voto para a berlinda.

Jake e Lidi falaram sobre tudo, a atriz até chorou em determinado momento. Lidi abriu seu coração disse que está muito abalada com a saída de Lucas e perder a prova para Mariano na segunda foi a gota d’água. Vem saber se Lidi Lisboa quer sair ou não de A Fazenda 12.

Lidi Lisboa e Jakelyne Ficam Lavam Roupa Suja em A Fazenda 12

Dia de formação de roça em A Fazenda 12, Jakelyne ainda está indecisa sobre qual decisão irá tomar. A Miss Brasil achou por bem deixar as coisas claras com Lidi Lisboa, que até o momento não superou a saída de Lucas Selfie semana passada. Lidi chegou a gritar que queria ir para Roça para deixar o programa de vez.

As duas então conversaram e Lidi disse que está realmente muito nervosa nos últimos dias e que tudo está irritando ela. Inclusive o jeito “certinho” de Jake em A Fazenda 12. A Miss reconheceu que ter o Mariano para conversar e poder desabafar tem ajudado muito ela não perder a cabeça, mas que o jogo é difícil para todo mundo.

Tudo irrita aqui. As pessoas cantando, dançando, não existem problemas. É uma irritação, tudo me irritou. Eu não ter ganho a prova, aquilo me matou. Queria muito ter ganho (A Prova de Fogo). Aqui não tem pra onde ir.

Jake Pergunta se Lidi Quer Sair do Reality

Depois de iniciarem a conversa Jakelyne então pergunta para Lidi, se a vontade da atriz de deixar A Fazenda 12 é realmente verdadeira.

Você tem falado muito que quer sair. Você não é minha opção de voto. Eu quero continuar uma amizade com você lá fora, mas você tem falado muito. Isso realmente é verdade? Eu não gostaria de indicar outra pessoa e essa pessoa te puxar e você ficar feliz. Você não é a minha opção, aí eu queria saber só se, de fato, é o que você quer ou é só pelo estresse – perguntou Jake à Lidi.

Nesse momento a câmera do Play Plus, que transmite A Fazenda 12 vinte quatro horas por dia, interrompeu a conversa das duas. Quando a transmissão voltou para a conversa de Jake e Lidi, a Miss pedia para atriz parar de falar que quer sair do reality, para que não aconteça o mesmo que ocorreu com Juliano Ceglia, que acabou eliminado.

Fica complicado para o público saber e poucas pessoas chegariam em você e fazer o que eu estou fazendo de te perguntar se quer ir pra roça. Então vai para o reservado, tira o microfone, grita, mas não fica falando que quer sair. O Juliano fez isso e acredito que foi o motivo pelo qual ele foi eliminado. O público não vai deixar alguém que quer sair.

As Dúvidas Sobre Biel

Lidi ainda afirmou que se afastou de Jake devido a aproximação dela com Biel por causa de Tays. Lidi não gostou da atitude de Biel no caso em que o poder da chama vermelha foi cancelado prejudicando Tays. Ao mesmo tempo, a atriz não consegue enxergar Biel como uma pessoa do mal. Jake disse que pensa da mesma forma que ela em A Fazenda 12.

Eu acho ele um menino do bem, sempre tenta ajudar o próximo, tá sempre sorrindo. Então é muito difícil julgar – disse a Jake.

Ainda no final da conversa, Lidi Lisboa também ficou brava com o julgamento de Mateus sobre ela ter se aproximado de Mirella em A Fazenda 12. Vale lembrar que as duas tiveram brigas feias dentro do reality.