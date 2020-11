Há poucas horas da formação da décima primeira roça em A Fazenda 12. Os peões estão com a cabeça a mil. Jojo Todynho, a fazendeira da semana, já decidiu quem irá indicar para a berlinda e pediu para seu amigo Lipe não interferir em sua decisão.

Outra pessoa que ficou bem tensa em A Fazenda 12 foi Mateus Carrieri. O ator não gostou nenhum pouco de ir parar na baia por Jakelyne e está soltando fogo pelas ventas. E a situação tende a piorar já que a dinâmica de votação dessa vez será totalmente diferente. Vem entender tudo.

A Fazenda 12 Tem Clima Tenso Antes da Votação

Não será uma formação de roça fácil em A Fazenda 12, nessa terça-feira. Os ânimos dos peões já estão a mil, prova disso foi a dinâmica do jogo da discórdia exibida nessa segunda-feira. Biel se estranhou com Raissa e Lidi Lisboa teve momentos tensos com Jojo Todynho e Mateus Carrieri.

Na dinâmica cada peão tinha que escrever uma carta para a árvore dos desejos. No entanto a pergunta da carta era bem clara: “Para você, quem não deveria ganhar o prêmio de R$1,5 de A Fazenda 12? Justifique sua resposta.” Os momentos onde ocorreram as maiores discussões foi quando Mateus, Raissa e Lidi Lisboa leram suas cartas. Aliás Lidi foi a mais votada para não ganhar o prêmio final.

A discussão começou no momento em que a atriz leu sua cara onde dizia porque Jojo não merece ganhar A Fazenda 12.

A pessoa que eu coloquei foi a Jojo pelo simples fato de que quando cheguei no jogo, a vi e falei: ‘por**, o que eu estou fazendo aqui. Acho você uma adversária muito forte, mas eu fiquei muito chateada entre escolher entre você e Raissa, que você justamente já tinha me salvado. Fiquei surpresa e impactada naquele momento. Mas você poderia se por um pouquinho no meu lugar. Eu tô aqui até agora por duas pessoas que coloriram a casa pra mim, que era o Lucas e que é o Lipe. O fato de você ter falado pra ele ‘vou votar em você’, ele ficou decepcionado e se apavorou de ir para a baia. Então, eu fiquei muito chateada do Lucas ter saído. Eu fiquei revoltada e dei piti na prova. Então, eu eu queria que você meio que refletisse sobre isso.

A Resposta de Jojo

Durante a dinâmica, para a “brincadeira” não ficar com um gosto tão amargo, os peões puderam degustar uma mesa de frios e vinho. E foi justamente tomando um vinho que Jojo Todynho respondeu a carta de Lidi Lisboa. A funkeira disse que Lidi comprou uma briga de Lucas e por isso não a salvou no resta um. A atriz disse que não e Jojo rebateu.

Não, comprou porque, pra mim, você não salvou a Raissa de coração. Você salvou pra agradar o Lucas que nem aqui mais está. Então, foi conveniente (…) Certíssimo, você fez o jogo do Lucas que nem aqui está. Então, eu respeito a sua opinião e você tem que respeitar a minha. Caso encerrado.

Lidi Lisboa terminou essa parte da dinâmica estressada dizendo que é muito difícil lidar com Jojo Todynho dentro de A Fazenda 12.

Jojo Declara Voto em Lidi

Ainda no programa dessa segunda-feira, A Fazenda 12 mostrou uma cena em que Jojo encontra com Lipe na dispensa e pede para que o peão não interfira em seu voto. “Se for o óbvio, eu não vou mexer” respondeu Lipe se referindo a Biel. Mas Jojo disse que não será o funkeiro e foi bem direta: “Não, eu vou botar a Lidi. Muito obrigado se puder.”

Jojo foi direta ao Lipe em A Fazenda 12, pois o peão é o detentor do Lampião do Poder e pode mudar todo o rumo da formação da roça. Aliás a dinâmica da votação da roça será diferente esse semana. Depois da votação da fazendeira, os peões da sede poderão votar apenas em quem está na sede. Na sequência, não terá puxamento da baia, e os peões que estão na baia essa semana poderão votar somente em quem está na baia. A tensão vai rolar solta nessa terça-feira.