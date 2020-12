“Que tiro foi esse?” Contrariando a todos que não apostavam que Jojo Todynho chegaria a final de A Fazenda 12, devido ao seu temperamento explosivo, a cantora ganhou o grande prêmio de R$1,5 Milhão e de quebra, o carinho de milhares de pessoas, inclusive de famosos.

Xuxa foi a torcedora mais famosa de Jojo Todynho, a apresentadora não perdia um episódio de A Fazenda 12 e ainda participava das lives de Marcos Mion. Além dela outras celebridades também comemoraram a vitória da cantora, entre elas Babu Santana, Sabrina Sato, Tiago Abravanel e Taís Araújo. Vem saber o que rolou.

Jojo Todynho Ganha Carinho de Famosos Após Vencer A Fazenda 12

Com a vitória em A Fazenda 12 na noite da última quinta-feira, Jojo Todynho provou mais uma vez que “não estava maluca em sua tese.” A cantora repetiu essa e outras frases de sabedoria ao longo do reality e foi fiel em não trair sua intuição.

Ao mesmo tempo, Jojo Todynho também não se fez de arrogante, a cantora afirmou diversas vezes que se saísse do programa e visse que estava errada em seus julgamentos pediria desculpas a todos seus desafetos, como Biel e Lidi Lisboa.

A espontaneidade e a identificação com a maioria das mulheres brasileiras, que cozinham, arrumam casa, dão bronca nos filhos, falam besteira, mas que também choram e sentem dor criou uma ligação direta em milhares de brasileiros. Além disso Jojo Todynho deu uma lição de autoestima em A Fazenda 12 e não se podou ao usar e abusar de seus looks justos, decotados e extravagantes, além de suas perucas.

Mais do que justo, Jojo conquistou o coração dos brasileiros famosos e anônimos. Entre as estrelas que declaram torcida estão: Xuxa, Sabrina Sato, Tais AraújRita Cadillac, Monique Evans, Babu, Pyong Lee, Tiago Abravanel entre outros.

Xuxa e Jojo

Xuxa foi uma das estrelas da Record TV que participaram das festas de A Fazenda 12. Na ocasião Jojo declarou sua paixão pela rainha dos baixinhos e recebeu reciprocidade da estrela que ainda afirmou que Sasha era sua fã.

Aliás, por falar em Sasha, a filha de Xuxa chegou a dar uma sacudida na mãe durante uma live de Marcos Mion. A apresentadora afirmou que ficou emocionada ao ver o encontro de Biel com sua irmã e chorou junto com o cantor. Imediatamente Sasha surgiu na conversa e pediu “menos” para Xuxa, declarou ainda que a torcida em A Fazenda 12 sempre foi para Jojo Todynho.

No programa final Xuxa chegou a fazer uma live dos momentos decisivos e mostrando torcida para Jojo. Sabrina Sato também usou as redes sociais para parabenizar a cantora pela vitória de A Fazenda 12.

Taís Araujo, que é contratada da Globo, fez textão para Jojo Todynho em sua conta do Instagram: “A você o meu carinho e admiração, te desejo muito sucesso.”

Babu que foi um dos destaques do BBB 20 também usou seu Instagram para declarar torcida para Jojo e até publicou uma foto ao lado da vencedora de A Fazenda 12.

Jojo Fala o que Fará com o Prêmio

Com a conta bancária recheada com R$1,5 Milhão, Jojo disse em papo com Mion uma das coisas que fará com o prêmio de A Fazenda 12.

Uma das ideias que eu tenho é montar um projeto poder beneficiar todas as crianças do meu bairro. Lá tem alguns brisolões e proporcionar pra eles o que eu não tive na infância. Eu queria fazer balé, mas não tinha dinheiro e fui fazer luta que era melhor. Eu quero por coisas que possam direcionar eles melhor. Eles são o futuro do nosso Brasil.

No próximo domingo, Jojo Todynho, Lipe Ribeiro, Stéfani Bays e Biel estarão no programa de Rodrigo Faro comentando ao lado dos outros participantes tudo o que aconteceu em A Fazenda 12.