Foi uma praticamente uma surpresa a formação da nona roça de A Fazenda 12. A dúvida maior era quem o fazendeiro Biel iria indicar em seu leque de opções de inimizades na casa. Mas como, Mariano previu, a estadia de Biel no reality como líder, fez o cantor mudar completamente seu jogo mais agressivo.

Com isso ele indicou Jojo Todynho, e chegou a dizer que a cantora o ameaçou de agredi-lo dentro da casa. Pelo voto aberto dos peões, Mateus Carrieri foi o mais votado, mas em uma ação do patrocinador, conseguiu ser salvo por Biel, que colocou em seu lugar Raissa. Antes de ser salvo, Mateus puxou Lucas Selfie da baia. E Lucas com o poder da chama vermelha indicou Jakelyne para ocupar o quarto banquinho. Vem saber mais.

A Fazenda 12 Faz Reviravoltas na Formação da Roça

Já não era uma roça previsível em sua votação normal, e a produção de A Fazenda 12 decidiu colocar ainda mais surpresas durante a votação ao vivo. Foram três poderes surpresas, além das indicações dos peões e do fazendeiro, que acabaram abaladas com cartar externas da dinâmica.

Primeiro foi a vez de Biel indicar um participante, algumas pessoas acreditavam que o cantor não fosse indicar Jojo Todynho, devido a discussão séria que os dois tiveram e a cantora ensinou o funkeiro que “racismo reverso” não existe. Mas Biel decidiu ir pelo caminho mais claro e mandou Jojo direto para roça.

Depois abriu a votação do peões, Mateus Carrieri levou cinco votos e ficou surpreso com os votos de Lipe e Jakelyne. O peão foi o segundo a ocupar os banquinhos dos rejeitados. Da baia de A Fazenda 12, Mateus puxou Lucas Selfie, que até o momento não chegou a ser nem votado em nenhuma formação de roça.

Como já adiantado aos telespectadores, o poder da chama vermelha substituiria o polêmico Resta 1 essa semana. Mirella entregou o pergaminho para Lucas Selfie. O youtuber decidiu seguir seu raciocínio e puxou para a roça, Jakelyne, peoa que ele já havia indicado na votação aberta.

Poderes e Reviravoltas

Um poder especial de um patrocinador, fez com que Biel interferisse mais uma vez na formação da roça. Por ter ganhado uma espécie de concurso durante a semana em A Fazenda 12, Biel ganhou um poder surpresa, só revelado durante o programa ao vivo. O cantor pode substituir o segundo ou o terceiro roceiro por qualquer outra pessoa do jogo. Alegando falta de entrosamento com os mais jovens devido sua idade, Biel decidiu trocar Mateus Carrieri por Raissa. Disse que deixaria Lucas na roça, pelo voto que recebeu semana passada.

Com isso, Jojo Todynho, Raissa Barbosa, Lucas Selfie e Jakelyne Oliveira formaram a nona roça de A Fazenda 12. Jojo, Raissa e Jake farão a Prova do Fazendeiro na noite dessa quarta. Lucas Selfie foi vetado da dinâmica por Jake.

Poder da Chama Verde Ferra a Casa

Mas depois da nona Roça de A Fazenda 12 definida, ainda faltava o poder da chama verde que estava nas mãos de Mirella. Só no final a cantora pode revelar o que era tão impactante para casa.

Mirella teve que escolher entre um prêmio de R$40 Mil e deixar a casa sem água encanada por 48 horas. Sem muita enrolação, a funkeira disse que optaria pelo dinheiro, e que isso já havia sido discutido com outros participantes da casa em um possível cenário e que algumas pessoas fariam o mesmo. A cantora também disse que os peões estão acostumados a esse tipo de punição e que usar a água do poço mais alguns dias não teria problema.

Aliás, na gestão de Biel, a casa não levou nenhuma punição, o cantor chegou a agradecer os peões ao vivo. Quem não gostou nada, nada de ficar sem água encanada foi Lidi Lisboa, que parece ter se arrependido de não ter votado em Mirella. Aliás Lidi também ganhou R$10 Mil do poder da chama vermelha conquistado por Lucas.

Quem Votou Em Quem