A Fazenda 12 terminou, e Jojo Todynho foi a grande campeã da temporada. A cantora levou para casa o prêmio de R$1,5 Milhão. A noite foi repleta de emoção, alegria e reconciliação.

Lipe Ribeiro ficou em 4º lugar e trocou de lado de palco ainda nos primeiros minutos de A Fazenda 12. Depois foi a vez de Stéfani que agradeceu e não imaginava que iria tão longe. O anúncio da campeã foi dado no finalzinho da atração, Jojo ficou muito emocionada e encerrou a atração com uma oração de agradecimento reunindo todos os participantes da temporada.

Jojo Todynho É a Campeã de A Fazenda 12

Acabou A Fazenda 12, e Jojo Todynho “não estava maluca em sua tese.” A cantora conquistou o coração dos brasileiros que se identificaram com seu “jeitão” espontâneo, escrachado mas acolhedor e muito organizada, principalmente na cozinha.

Quem pensou que iria encontrar uma cantora baixa que só fala palavrão e que brigaria com todo mundo, se enganou. Jojo mostrou, em A Fazenda 12, que a educação que recebeu em casa foi a de ser prestativa, amiga e forte. Durante os três meses a cantora cozinhou praticamente todos os dias para os peões. Quando não preparou a refeição, elogiou a comida dos colegas. Jojo também cuidou com muito carinho dos animais e fez amizades que perdurarão para além das porteiras do reality.

Ranço Com Biel

Seu maior desafeto da casa foi com Biel, a quem votou desde o primeiro dia em A Fazenda 12. Antes do reality, Biel e Jojo Todynho trabalharam com o mesmo empresário, e a cantora sabia de muito mais histórias que foram noticiadas pela mídia. No entanto, não usou isso a seu favor, apenas como justificativa para votar no cantor e bloqueá-lo de dinâmicas e atividades.

No final, Jojo baixou a guarda e abriu trégua com o rival. Com apenas quatro pessoas na casa, Todynho passou a conversar com Biel e no palco até abraçou o “inimigo” depois da vitória.

Discursos Finais

O primeiro eliminado da noite em A Fazenda 12 foi Lipe Ribeiro. O empresário conquistou apenas 4,87% dos votos do público. Em seu discurso, Lipe disse que não imaginava que chegaria tão longe.

Valeu demais. Eu superei todas as expectativas que eu poderia superar. Ontem, eu tive o maior presente que foi ver a minha namorada. Tá louco, tudo valeu a pena. Ficar em quarto é como se eu ficasse em primeiro, cara.

Com 11,36% Stéfani Bays ficou em terceiro lugar em A Fazenda 12. A maquiadora quis mostrar outro lado para o público que não seria a de barraqueira, como ficou conhecida no De Férias com o EX, da MTV. E deu certo seus planos.

Gente, muito obrigada de coração. Eu tô grata e feliz de ter chegada entre os três finalistas. Já era muito óbvio, né (que ela não venceria a disputa com Biel e Jojo).

Biel não teve tempo para discursos no programa ao vivo, mas falou depois na Cabine de Descompressão. O cantor ficou com 36,10% dos votos do público. Em seu discurso o funkeiro falou que pode ser um exemplo aos haters (odiadores) e que todas as pessoas podem mudar, inclusive ele.

Eu acho que fui muito repetitivo nas minhas defesas de volta de roça, Mion. Eu cheguei a bloquear minhas marcações no Instagram um pouco antes de pré-confinar. Em toda postagem, em toda lista que eu via nos comentários, tudo me jogava muito pra baixo, tudo me desanima muito e tudo me fazia não acreditar em mim mesmo de vir aqui e dar a cara a tapa, por mais que eu tivesse a consciência que eu tava pronto quando recebi o convite.

Jojo Todynho encerrou A Fazenda 12 agradecendo e fazendo uma oração. Os planos da cantora, é também, investir em projetos sociais no bairro de Bangu, periferia do Rio de Janeiro. A funkeira destacou que seu maior desafio na casa foi ela mesma e usou os conselhos do empresário, Batata.