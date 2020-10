Dia de formação de roça e os nervos estão à flor da pele. Qualquer faísca vira um fogaréu em A Fazenda 12. E foi exatamente o que aconteceu no início dessa tarde com Jojo Todynho e Luiza Ambiel. E o motivo da briga, acreditem se quiser, foi um pote de doce de leite.

Após o almoço Luiza Ambiel abriu a geladeira e pegou o pote de doce de leite, e Jojo Todynho ao ver a cena fez um comentário que desconcertou a ex-Banheira do Gugu. Vem saber o que Luiza achou do caso e quem ficou do lado da ex-Funcionária de Gugu.

Doce de Leite Causa Discórdia entre Jojo Todynho e Luiza Ambiel em A Fazenda 12

Sabe aquele vontade de adoçar a boca depois do almoço. Luiza Ambiel sentiu essa vontade no início da tarde dessa terça-feira, em A Fazenda 12. A ex-banheira do Gugu pegou uma colher, abriu a geladeira e retirou o pote. De longe ao perceber a movimentação Jojo Todynho fez um comentário que fez, praticamente, o doce de Luiza azedar.

Se eu não como uma colher desse, eu não vejo nunca mais

Depois do comentário, Jojo Todynho ainda tentou regular o doce na colher de Luiza Ambiel. Biel e Cartolouco que almoçavam na cozinha no momento, presenciaram toda a situação.

Como de praxe, a direção de A Fazenda 12, cortou o sinal do Play Plus e mudou a câmera para outro local.

Luiza Ambiel Abre o Coração para Mirela

Após a cena, Luiza Ambiel deixou a sede de A Fazenda 12 e foi para outro ambiente da casa. Triste de ser censurada, Ambiel caiu no choro. Ao perceber a situação, Mirella se aproximou para saber sobre o ocorrido.

Quando eu sair, vou comer uma lata inteira de doce. Duas! Vou ficar até com dor de barriga. Eu vou sentar e comer a lata inteira. Sabe quando você vai com gosto comer um negócio, e a pessoa vem e fala? Fica tão sem graça. Já tive tanta vontade de comer as coisas quando eu era pequena, sabe? Agora numa situação dessas, preciso passar por isso de novo? Gente, eu ia pegar uma colher. Eu vi lá três latas. Eu nem vejo as outras latas! Você vê as outras latas lá?

Após Mirella dizer que não vê doces na casa, Luiza continuou com a voz embargada:

Eles pegam, passam lá onde eles tem mais chegados, cada um pega uma colher… Eu nunca nem vi! Eu fui ver que tinha doce de leite na semana passada. Agora eu vi que chegou, eu falei assim: ‘Vou pegar uma colher porque depois eu não vou pegar mais, não chega mais em mim.

Formação de Roça

Ao que tudo indica, o Fazendeiro da Semana, Juliano Ceglia irá indicar Lipe Ribeiro, mas o jornalista mostrou que também há outro dois peões na sua mira: Stéfani Bays e Jojo Todynho. Algumas pessoas da casa estão pensando em indicar Carol Narizinho, que já foi fazendeira em A Fazenda 12 na semana passada.

A ex-Panicat também já disse que caso vá para a roça pelos votos da casa, que irá puxar Tays Reis, cantora que é affair de Biel na casa. Por falar em Biel, Jojo já disse que seu voto irá para o cantor. A formação do “paredão” do reality da Record começa a ser formada logo mais, durante transmissão ao vivo.

Na quarta-feira, três, dos quatro peões indicados à roça vão disputar a prova do Fazendeiro. Quem será o próximo lider? E quem vai deixar a Fazenda 12 esse semana?