Depois de uma semana super agitada em A Fazenda 12, uma nova semana inicia no reality rural da Record seguindo as etapas e seus protocolos da dinâmica. Na última segunda-feira foi ao ar a Prova de Fogo que dá ao peão vencedor o direito ao Lampião do poder.

Dessa vez, a produção decidiu voltar às origens e levar para prova apenas os peões que achassem os ovos dourados dos ninhos. Jojo Todynho, Lidi Lisboa e Mc Mirella foram as contempladas, mas como Mirella participou da prova passada, ela decidiu dar sua vez para Lucas Selfie, que acabou ganhando a prova.

Lucas Selfie Vence a Prova de Fogo Pela Segunda Vez

Mais uma semana que promete ser bem agitada em A Fazenda 12. Isso porque a Prova de Fogo que foi exibida ontem na Record TV já começou a traçar os rumos da futura Roça, que será formada hoje.

Depois de uma semana marcada por reviravoltas, a produção de A Fazenda 12 da Record decidiu voltar às origens para definir quem participaria da Prova de Fogo. Foi realizado um sorteio tradicional onde o peão que tirasse o ovo dourado iria para a dinâmica. Jojo Todynho, Lidi Lisboa e Mc Mirella tiveram a sorte grande. No entanto, como Mirella participou da prova passada, ela teve que ceder sua oportunidade para outro participante.

E o escolhido pela funkeira foi, Lucas Sefie. O youtuber tirou a sorte grande e acabou ganhando a Prova de Fogo pela segunda vez em A Fazenda 12. A prova exigiu agilidade e equilíbrio, e Lucas acabou saindo melhor nesse requisito do que Jojo Todynho e Lidi Lisboa.

Baia e Brigas em A Fazenda 12

Como de praxe os peões que perderam a Prova de Fogo tiveram que ir para baia com direito a um acompanhante em A Fazenda 12. Lidi Lisboa decidiu levar Mateus Carrieri enquanto Jojo Todynho arrastou Stéfani Bays.

Stéfani não gostou de ser indicada para a baia, até esse momento do jogo, Stéfani foi uma das únicas que não foi para a baia, tampouco para roça. Jojo achou que era o momento para a ex-participante do De Férias com o Ex experimentar esse gostinho amargo do jogo, mas Stéfani não gostou nada, nada da indicação da funkeira.

Bays ficou extremamente irritada e decepcionada com a indicação de Jojo e fez questão de não disfarçar. Mas Jojo também enfrentou a situação de frente e mais uma vez disse aos amigos que quem está na em A Fazenda 12 é para votar e ser votado, a cantora ainda citou a morte de seu pai para dar um exemplo de como a vida não é fácil nem dentro, tampouco fora do reality

“Gente passei por tantas coisas piores na minha vida. Fiquem a vontade a vontade para me votar ou puxar para baia. Não vou me matar por R$1,5 Milhão, mas não vou me desgastar por coisa pequena. Tenho um carinho por todo mundo, não vou virar a cara ou ir no Rodrigo Faro para meter o pau.”

Antes de se dirigir para a dispensa de A Fazenda 12 para chorar, Jojo ainda relembrou a morte trágica que se pai que viu pela janela de sua casa quando tinha apenas dez anos de idade.

“Já passei por tantas coisas piores na minha vida. Imagine eu com 10 anos na janela vendo meu pai morto na esquina de casa. Então eu vim para cá sabendo que não estava na Disney. É isso, já falei o que tinha que falar e vou para sala porque estou estressada.”

Stéfani Bays por sua vez não ficou totalmente emocionada com o discurso de Jojo Todynho e mandou uma reposta seca para a concorrente em A Fazenda 12:

“Assim como eu estou estressada e chateada, eu tô dando meu ponto de vista.”

Na noite dessa terça-feira, 03 de novembro começa a formação da oitava roça de A Fazenda 12 na Record.