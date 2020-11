A noite de votação para a formação da roça na última terça-feria, tendia para um clima bem morno e capenga em A Fazenda 12. Marcos Mion chegou a tentar colocar lenha na fogueira para estimular os participantes. E ele conseguiu. Quando pediu para Jojo Todynho revelar quais motivos seu voto foi em Biel, a funkeira desceu a lenha.

Jojo Todynho não queria tocar no assunto e disse que apenas devolveria o voto “fake” de Biel, mas depois da insistência de Marcos Mion, Jojo disse que em uma festa Biel chegou a dizer que ela não gosta por ele ser branco, e Todynho frisou que racismo reverso não existe. Vem saber o que rolou.

Tema Polêmico – Racismo Reverso Surge Ao Vivo em A Fazenda 12

Depois de uma semana cheia de reviravoltas, A Fazenda 12 estava com uma formação de Roça bem morna. Para a oitava berlinda, a maioria dos peões estavam esperando os votos recebidos. Com pouca emoção, Marcos Mion então decidiu sacudir os ânimos dos peões pedido mais detalhes do porque dos votos.

Foi quando chegou a vez Jojo Todynho. Para a oitava roça de A Fazenda 12, Jojo votou em Biel e a princípio justificou a ação dizendo que Biel lhe deu um voto fake em certa ocasião e ela não é fake. Mas também deixou um outro motivo suspenso:

Então, baseado no jogo que teve essa semana, que o Biel me deu o voto de fake. Se tem uma coisa que eu não sou e nunca serei é fake, né? Tem outra coisa que me irritou, mas mais pra frente eu vou concluir minha tese.

Mas o apresentador de A Fazenda 12 quis entrar nos “pormenores” sem saber que estava prestes a causar um debate profundo e para lá de polêmico.

Então, na roça passada, eu tava tão em narnia que não tinha percebido que ele já tinha lido o poder. Só fui me ligar quando a Teté votou nele que eu falei: ‘meu Deus’, que eu pedi para o Mariano se eu podia votar nele porque eu estava sem opção e porque eu também tinha que botar minha estratégia. Aí, não acabei não votando nele, mas o meu voto pra ele seria da festa do Neon. Que no momento em que eu estava conversando, tava Juliano, Mirella e eu tava falando com eles e ele tava junto e ele falou pra mim que eu não gostava dele ‘porque eu sou branco’? Eu falei pra ele que não. Eu nunca usei minha cor nem minha história para chegar em lugar nenhum. Racismo reverso não existe. O típico racismo branco, nunca será.

Biel Rebate as Acusações

O cantor Biel que costuma receber seus votos com sorriso de deboche e ironia, mas diante da acusação grave feita por Jojo Todynho, o funkeiro de A Fazenda 12 ficou sem entender e também sem respostas concretas para poder argumentar.

Agora foi um pouco além do que eu esperava. Primeiramente, palavras totalmente infelizes. Não me lembro de ter falado isso.

Jojo continuou sua tese para justificar o voto em A Fazenda 12: Eu falei pra ele que eu não me identifico e quando você não se identifica, obviamente você vai cortar caminhos para não cruzar com a pessoa (…) Seria meu voto dele por causa disso. Ele poderia até me cancelar, mas uma coisa que eu não sou é fake. Fake pra mim é ele, nas atitudes que ele tem.”

Fim do Debate Ao Vivo

Biel e Jojo ficaram um bom tempo debatendo esse assunto polêmico em A Fazenda 12. Biel chegou a dar e entender que suas origens no funk brasileiro são da periferia composta na maioria por uma população negra.

Então, Jojo, eu vim do funk. Ganhei visibilidade de uma vertente musical de onde você sabe de onde vem. Aqui tentei muito me entender com você. Você sabe disso. Me humilhei baixando a guarda para você.

Mas Jojo Todynho insistiu em seus argumentos em A Fazenda 12 e ainda colocou Mirella como prova da conversa em que Biel falou que ele não gosta dela por ele ser branco.

Identificação não tem nada haver com musical. Tudo o que acontece é filmado. Graças a Deus tenho a consciência tranquila de tudo que falei. Tudo o que tinha pra te falar, falei. Estou te dando um voto pelo fake e pelo que você falou pra mim na festa. Eu te cortei na hora e depois a Mirella veio me perguntar se ela tinha falado. Você falou isso e não sou doida. Jamais vou falar aqui algo que não aconteceu. Às vezes, a gente alterado no álcool, fala coisa que não deve. Você pode ter errado e é um direito seu e é direito meu te votar. Questão musical não tem nada haver. Você não se identificar com a pessoa é uma coisa. Música diferente é outra. Eu não sinto em você vontade de falar. Vejo você debochando pela casa como no dia da briga da Raissa e Mirella. Já falei pra você que não quero ter amizade aqui dentro e lá fora.

O resultado final da oitava roça de A Fazenda 12 ficou com Juliano Ceglia, Biel, Mateus Carrieri e Tays Reis. Juliano fica de fora da Prova do Fazendeiro de hoje, o jornalista pediu para ir direto para eliminação.