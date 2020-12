Reta final de A Fazenda 12, as emoções estão à mil por hora. Tudo acontece com uma intensidade imensa. Na terça, a formação da roça já deixou os peões nervosos, na quarta, a prova do líder e a constatação da eliminação deixa todos os participantes ansiosos e na quinta, os peões já nem conseguem explicar o que estão sentindo.

Foi exatamente o que aconteceu com Jojo Todynho na hora do almoço, nessa quinta-feira, 03. Prestes a disputar uma vaga com Biel e Jakelyne, a cantora resolveu abrir seu coração, pediu desculpas a todos e agradeceu o período de convivência. Jojo disse que está passando por uma semana difícil, e chorou. Vem saber o que rolou.

Jojo Abre o Coração aos Amigos de A Fazenda 12

Prestes a enfrentar uma eliminação daquelas em A Fazenda 12, Jojo Todynho abriu seu coração para os colegas de confinamento. Durante o almoço nessa quinta-feira, a cantora pediu desculpas a quem se sentiu ofendido com seu jeito, agradeceu a companhia durante o período de convivência e chorou. Jojo ainda revelou para os peões que está em uma semana difícil dentro do reality.

Obrigada, quero agradecer, não tô numa semana boa. A semana toda eu tô tendo crise de ansiedade, nem pedi atendimento porque eu tava pedindo a Deus pra passar, é muito ruim isso, mas eu tô muito feliz por ter chegado até aqui. Nunca imaginei estar em um reality…essa semana foi muito difícil pra mim.

Jojo está aflita desde a penúltima formação da roça, quando ela indicou Lidi Lisboa, e a atriz retornou da eliminação. A cantora de A Fazenda 12, comentou com Mateus que se arrependeu da maneira que discutiu com Lidi durante a formação da roça, e que tem noção de que soou como prepotente.

Mateus até consolou Jojo, dizendo que sua amiga apenas respondeu as provocações no calor da emoção e que as duas trocaram ofensas. Mas não adiantou muito, Todynho ficou mais reflexiva e chegou a pensar que estava cancelada pelo público fora do reality.

Vale lembrar que na última semana de A Fazenda 12, Jojo também ficou mal por não ter conseguido fazer a Prova de Fogo e também por ter causado uma punição a todos da casa, após demorar para colocar o microfone. Por causa dessa infração, os peões ficaram 48h sem água encanada.

Jojo Todynho Causa Punição em A Fazenda 2020

Depois de um bom tempo de muita atenção e vigilância em A Fazenda 12, os peões conseguiram passar um bom tempo sem sofrer punições na sede do reality da Record TV. Geralmente os pós-festas eram responsáveis por gerar diversos castigos como, ficarem sem água, gás, café, carne e academia.

Os peões bebiam demais, e entravam na casa com copos ainda com drinks, comidas, chegaram até beber álcool em gel. Mas dessa vez a punição não veio depois de uma festa e foi causado por um motivo bem bobo. Jojo Todynho foi trocar de biquíni e esqueceu de colocar o microfone na sequência. Depois de um tempo, a cantora falou e chegou até cantar sem o equipamento o que levou a produção a punir todos os confinados de A Fazenda 2020.

O castigo dessa vez será ficar sem água encanada por 48hs. Com isso, a produção de A Fazenda 12 deixará apenas um galão de água mineral na dispensa para os peões cozinharem. Mas para todas as outras coisas, eles terão que usar a água do poço. Vale lembrar que a temperatura em Itapecerica da Serra, interior de SP, chegou a 30 graus, com sensação térmica de quase 40.

Jojo, ficou bastante incomodada com punição, principalmente por acontecer na gestão do fazendeiro Mateus. Os peões também ficaram irritados, a mais brava foi Lidi Lisboa. Jojo ainda fez questão de comunicar Biel, que ele não precisava se preocupar com os baldes. A cantora relembrou que no início do reality ela gritou com ele, pois o funkeiro foi o responsável por deixar todos em A Fazenda 12 sem água também.