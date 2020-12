A Fazenda 12 na Record já entrou em seu terceiro e último mês e os “desejos amorosos” de todos os peões estão à flor da pele. Um dos exemplos mais explícitos é de Jojo Todynho. A cantora não formou casal romântico com nenhum participante e vai querer compensar essas horas de solidão de todas as formas.

Durante o início da tarde, Jojo conversou com Tays e revelou que pretende ter mais de um “contatinho” depois que sair de A Fazenda 12. Tays disse que não vê nada demais em Todynho ter dois romances, desde que um saiba do outro. Mas Jordana surpreendeu a todos com sua tese. Vem saber o que Jojo argumentou com Tays na reta final do jogo.

Jojo Todynho Quer Dois Homens Depois Que Deixar A Fazenda 12

Que tiro foi esse, hein Jojo? Jordana quer “pegar dois coelhos” com uma cajadada só, depois que deixar A Fazenda 12. Após três meses afastada dos amigos e dos amores, e vivendo muita tensão com provas, intrigas e votações, Jojo Todynho disse para Tays Reis que pretende recuperar todo tempo perdido, nem que tenha que se envolver com dois homens ao mesmo tempo.

O que parecia apenas uma brincadeira entre Jojo e Tays, acabou virando uma conversa com visões diferentes sobre “poliamor”, traição e relacionamento aberto. Jojo Todynho disse como quer levar a vida depois que deixar a Fazenda 12 fazendo referência a personagem Carminha, de Avenida Brasil, a personagem de Adriana Esteves era casada com Tufão, mas o traia com Max, dentro da própria casa.

Eu quero trabalhar muito, fazer várias coisas. Quero viver meio Carminha, Tufão e Max – disse Jojo para Tays.

Tays revelou que gostava da novela, mas disse sua visão sobre levar dois relacionamentos ao mesmo tempo.

Carminha era demais, gente! Mas ter os dois, pode? Vou te falar a minha visão: ter duas pessoas, pode? Pode, contanto que as duas pessoas saibam que elas existam. Se você quiser ficar com os dois, chegue pra um e fale de um pro outro.

Ao ver que o assunto estava esquentando, como de praxe, a câmera do Play Plus resolveu mudar de ambiente e mostrou Mateus andando pela sala. Quando retornou, para a área externa, Jojo e Tays discutiam sobre suas teses de relacionamentos abertos e traições.

Mas aí vou virar vagabunda. Melhor ele não saber um do outro – disparou Jojo. Mas aí é traição – pontuou Tays discordando de Jojo.

Jojo ainda argumentou que só é traição quando se assume um relacionamento sério com a pessoa.

Não é. Se eu não tenho nada com ninguém. Vou fazer uma escala entre eles, aí fico com um de manhã e outro à noite – disparou a funkeira de A Fazenda 12.

Nesse momento Tays decide desistir de convencer Jojo a mudar sua ideia e abre mão da conversa polêmica no reality.

Não sei mesmo te ajudar. Realmente, não consigo te ajudar. Se fosse pra ficar com os dois pra pelo menos ter coisa séria, mas quer ter os dois disponível só pra tu brincar.

Prova do Fazendeiro

Por falar em Jojo Todynho, a cantora irá disputar o chapéu e o poder de fazendeira pela segunda vez em A Fazenda 12.

Junto com ela, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays também tentarão escapar da eliminação que acontecerá na próxima quinta-feira. Nenhum dos dois ex-MTV conquistaram o cargo máximo do reality da Record.

Vale lembrar que programa levará seu último episódio quinta-feira que vem, 17. O eliminado dessa semana inclusive nem deixará o espaço rural em Itapecerica da Serra, já que a festa de sexta-feira irá reunir todos os participantes que passaram pela A Fazenda 12, como costuma acontecer em todas as temporadas.