Visivelmente cansada e com dores, Jojo Todynho comemorou ter chegado na última semana de A Fazenda 12 após inúmeros percalços. A cantora quase explodiu de raiva inúmeras vezes, e chegou a descontar sua fúria em uma garrafinha de água.

Jojo Todynho também teve que enfrentar provas com resistências físicas e mostrar para todo mundo “que não estava maluca em sua tese” após ver seus desafetos eliminados um por um. O único que ficou para contar história foi Biel, que inclusive enfrentará uma roça gigantes ao lado da cantora e da atriz Lidi Lisboa hoje. Vem saber o que Jojo disse.

Jojo Todynho Afirma que Quase Desistiu de A Fazenda 12

Últimos dias de A Fazenda 12, os peões estão visivelmente cansados. Depois de quase três meses e quatorze eliminações, alguns participantes já estão fazendo uma auto avaliação sobre seu desempenho durante o reality da Record TV que termina na próxima quinta-feira.

Jojo Todynho, por exemplo está orgulhosa de si mesma. A cantora acreditava que não iria longe pelo seu temperamento forte. Jojo chegou a dizer que entraria em confronto físico com algum participante e que seria expulsa. Mas isso não aconteceu. A funkeira teve se momento de fúria, mas descontou sua raiva em garrafinha de água, que inclusive foi parar na galeria de A Fazenda 12.

Jojo, durante conversa com Stéfani Bays, disse que em determinado momento do jogo pensou seriamente em desistir e que só não aconteceu porque Mateus Carrieri a impediu.

Desistir eu quase desisti. Quase toquei o sino, Mateus não deixou. Eu ia descer para tocar e ele não deixou.

Depois de passar por seis roças, a cantora disse que está confiante que irá para a final disputar o prêmio de R$1,5 Milhão: “Graças a deus eu estou aqui e se deus quiser eu vou para a final.”

Juliano Lamenta Não Ter Recebido Abraço de Jojo

Desafeto de Jojo dentro de A Fazenda 12, Juliano revelou ter ficado constrangido de ter um abraço rejeitado por Jojo Todynho no último final de semana em A Fazenda 12.

Tudo começou quando uma das patrocinadoras do reality organizou um amigo secreto com todos os participantes de A Fazenda 12, inclusive os que já saíra. O sorteio foi feito instantes antes da troca de presentes. Os presentes foram escolhidos pelos peões e “comprados” na plataforma do anunciante.

Jojo acabou tirando Juliano Ceglia. O jornalista, enquanto esteve na casa, se aliou a Biel e Luiza Ambiel e Stéfani Bays. O jornalista também acabou “seduzindo” Victória Villarim para o famoso “grupo do Bico Preto.” Com isso a bailarina acabou se afastando de vez de Jojo.

Por essas e outras, na hora de entregar o presente para Juliano Ceglia, Jojo Todynho acabou dispensando o abraço no ex-colega de confinamento que ficou sem graça. Depois do ocorrido nas redes sociais, Juliano acabou desabafando sobre o acontecido dentro de A Fazenda 12.

Eu realmente fiquei constrangido na hora. Levei numa boa. Eu tirei a Jake, que não é minha melhor amiga lá, mas tenho o maior respeito por ela. A gente se abraçou e tá tudo bem. Quero dizer, primeiro agradecer o carinho de vocês e dizer que realmente, tipo, tudo bem. A Jojo não me deu abraço, então espero que ela abrace as pessoas que ela gosta mesmo lá fora. A gente tem que trabalhar nesse Natal o amor, o perdão, seja lá o que for, principalmente aqui na fazenda, isso aqui é um jogo. Respeito, carinho e amor a gente tem que passar pras outras pessoas.

Na noite dessa segunda-feira, Jojo irá disputar a permanência na casa com Biel e Lidi Lisboa. Por enquanto, segundo pesquisa do portal UOL, Todynho lidera a votação para ir para a grande final de A Fazenda 12. Biel vem em seguida, e Lidi Lisboa em terceiro, ou seja, segundo pesquisa a atriz dirá adeus ao jogo essa noite.